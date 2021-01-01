لعمل البيتي فور الناعم

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صورة الخبر: البيتي فور الناعم
البيتي فور الناعم


قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقه عمل البيتي فور الناعم.



طريقة عمل البيتي فور الناعم..

المقادير :

كيلو دقيق

750 زبده

250 سكر بودره
5 بيض

نصف معلقه صغيره فانيليا

50 جرام نشا

5 جرام بيكنج بودر


الطريقة ..

تضع الزبدة مع السكر ويخلط جيدا حتي يصير القوام كريمي .

يضاف البيض بالتدريج مع الفانيليا ويخلط جيدا .

يضاف الدقيق بالتدريج مع البيكنج بودر والنشا ويخلط برفق الي ان يتجانس الخليط مع الدقيق جيدا .

التسوية علي درجة حرارة 180.

المصدر: elbalad

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