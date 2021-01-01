لعمل البيتي فور الناعم

المقادير :كيلو دقيق750 زبده250 سكر بودره5 بيضنصف معلقه صغيره فانيليا50 جرام نشا5 جرام بيكنج بودرالطريقة ..تضع الزبدة مع السكر ويخلط جيدا حتي يصير القوام كريمي .يضاف البيض بالتدريج مع الفانيليا ويخلط جيدا .يضاف الدقيق بالتدريج مع البيكنج بودر والنشا ويخلط برفق الي ان يتجانس الخليط مع الدقيق جيدا .التسوية علي درجة حرارة 180.

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