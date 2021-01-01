لعمل البيتي فور الناعم

البيتي فور الناعم
قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقه عمل البيتي فور الناعم.
طريقة عمل البيتي فور الناعم..
المقادير :
كيلو دقيق
750 زبده
250 سكر بودره
5 بيض
نصف معلقه صغيره فانيليا
50 جرام نشا
5 جرام بيكنج بودر
الطريقة ..
تضع الزبدة مع السكر ويخلط جيدا حتي يصير القوام كريمي .
يضاف البيض بالتدريج مع الفانيليا ويخلط جيدا .
يضاف الدقيق بالتدريج مع البيكنج بودر والنشا ويخلط برفق الي ان يتجانس الخليط مع الدقيق جيدا .
التسوية علي درجة حرارة 180.
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