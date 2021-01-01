بـ 1111 صاروخا .. حماس تهدد إسرائيل

حذر رئيس حركة حماس يحيى السنوار من أن "المساس بالأقصى والقدس يعني حربا دينية إقليمية"، مهددا بإطلاق 1111 قذيفة صاروخية في الرشقة الأولى على إسرائيل عند بدء المواجهة المقبلة.
وأكد السنوار في حفل إفطار نظمته حماس في غزة أنه "عندما يتعلق الأمر بمقدساتنا لن نتردد في اتخاذ أي قرار"، مشيرا إلى أن "سيف القدس" -وهو الاسم الذي أطلقته الحركة على المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي- "لن يغمد حتى التحرير والعودة"، مشيرا إلى أنه "أمام العالم فرصة أن يتحرك للحيلولة دون وقوع هذه المعركة، لكن نحن -فلسطينيين وعربا ومسلمين- على أتم الجهوزية والاستعداد".
وحذّر السنوار من "أن الاحتلال يخطط لاقتحام المسجد الأقصى في يوم استقلالهم (14 مايو المقبل) أو يوم القدس لديهم (29 مايو)، لذلك يجب أن نكون على أهبة الاستعداد"، مضيفا: "أقول للعالم أجمع وإسرائيل إن استباحة الأقصى وقبة الصخرة ممنوع أن يتكرر".
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