إدارة سموحة تقرر عدم تجديد إعارة نجم الزمالك وثنائي الأهلي

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات عدم تجديد إعارة بعض اللاعبين، وخاصة مروان حمدي مهاجم الزمالك، ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام ثنائي الأهلي.







سقف التعاقدات

كما وضعت إدارة نادي سموحة سقف للتعاقدات ردًّا على المطالب المالية للثلاثي رجب نبيل ومحمد متولي كناريا وعبد الكبير الوادي لاعبي الفريق والتي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

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