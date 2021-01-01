الأهلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام سيراميكا .. فيديو



الأهلي يواصل نزيف النقاط الأهلي يواصل نزيف النقاط



واصل النادي الأهلي مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري الممتاز، بعدما سقط بالتعادل 1/1 أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري.







بدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على مجريات الأمور، وأهدر أول فرصة في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من محمود وحيد من الجبهة اليسرى قابلها محمد شريف بضربة رأس خرجت فوق العارضة.

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بعدها حاول لاعبو سيراميكا كليوباترا مبادلة الأهلي في السيطرة على الكرة، معتمدين على مهارات محمد إبراهيم وشريف دابو ومحمد توني، دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.وفي الدقيقة 18، احتسب الحكم ركلة حرة للأهلي على حدود منطقة جزاء سيراميكا بسبب تدخل على محمد شريف، سددها محمود وحيد في الحائط البشري.وفي الدقيقة 22، أهدر سيراميكا كليوباترا فرصة ذهبية برأسية من شريف دابوا اصطدمت بمحمد شريف وخرجت إلى ركلة ركنية، ثم تكررت الخطورة بضربة رأسية من محمد إبراهيم أمام المرمى خرجت فوق العارضة.وفي الدقيقة 41، أهدر محمود وحيد فرصة للأهلي بعد اختراق داخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها فوق المرمى، قبل أن يتعرض محمد عبد المنعم للإصابة ويغادر المباراة ويحل بدلًا منه ياسر إبراهيم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.في الشوط الثاني، أجرى الأهلي تغييرات هجومية بنزول بيرسي تاو بدلا من صلاح محسن وحسين الشحات بدلًا من طاهر محمد طاهر، وأهدر تاو فرصة ذهبية في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد اختراق من الجبهة اليمنى وصلت للاعب الجنوب أفريقي توغل داخل منطقة الجزاء وسددها أعلى العارضة.بعدها استمر مسلسل إهدار الفرص من لاعبي الأهلي مع قتال واستماتة دفاعية للاعبي سيراميكا كليوباترا، حيث أهدر محمد محمود فرصة ذهبية أمام مرمى سيراميكا في الدقيقة 85، وبعدها تسديدة قوية من حسين الشحات.وفي الدقيقة 88، أحرز باسم مرسي هدفا قاتلا لفريق سيراميكا كليوباترا بعد تمريرة رائعة من محمد إبراهيم سددها باسم مباشرة في شباك محمد الشناوي.وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم نادر قمر الدين ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي من أحمد محسن على محمد محمود، تصدى لها محمد مجدي أفشة يسددها بنجاح لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1.جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - أيمن أشرف - محمود وحيد.خط الوسط: محمد مجدي أفشة - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر.خط الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن - لويس ميكيسوني.مباراة الأهلي وسيراميكافيما تواجد ياسر إبراهيم وحسام حسن وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا، على دكة بدلاء المارد الأحمر أمام سيراميكا.مباراة الأهلي وسيراميكاتشكيل نادي سيراميكا كليوباترافيما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: عامر عامر.خط الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن.خط الوسط: شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني.خط الهجوم: محمد إبراهيم.14 مباراة للأهلي بالدوريخاض الأهلي 14 مباراة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، وواصل مسلسل نزيف النقاط حيث حصد نقطتين في آخر 3 مواجهات بالتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا والخسارة من المصري البورسعيدي.غيابات الأهلي أمام سيراميكاغاب عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا كل من علي لطفي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وبدر بانون وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج وعمار حمدي، بسبب الإصابة.كما يغيب عن الأهلى أمام سيراميكا حمزة علاء ومحمود متولي ووليد سليمان وأحمد سيد غريب بقرار فني من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.