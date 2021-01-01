بالفيديو .. غلق قناة مكملين وطرد طاقم العمل من تركيا



قناة مكملين قناة مكملين



أغلقت السلطات التركية مقر قناة مكملين الإخوانية واستوديوهاتها بالكامل، اللي كانت بتبث على مدار 8 سنوات بمحتواها الإعلامي المسموم في قلب الوطن العربي والمنطقة، وبصفة خاصة ظلت على مدار سنوات تستهدف الدولة المصرية ببث الشائعات والأكاذيب عن الأوضاع فيها.



وأعلنت قناة مكملين الإخوانية، أن إدارة القناة قررت نقل بثها واستوديوهاتها وكل أعمالها إلى خارج تركيا، وأن القناة ستغلق مقرها بالكامل في تركيا وهتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة القادمة.



وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة للسعودية يوم الخميس الماضي، وهى الأولى له منذ 2017، واستقبله في المطار أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

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واستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس التركي في قصر السلام بمدينة جدة، وأقام مأدبة عشاء رسمية تكريما له.وقبل مغادرة أردوغان للسعودية قال للصحفيين “سنحاول إطلاق حقبة جديدة وتعزيز كل الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية".ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى: