بالفيديو .. غلق قناة مكملين وطرد طاقم العمل من تركيا

أغلقت السلطات التركية مقر قناة مكملين الإخوانية واستوديوهاتها بالكامل، اللي كانت بتبث على مدار 8 سنوات بمحتواها الإعلامي المسموم في قلب الوطن العربي والمنطقة، وبصفة خاصة ظلت على مدار سنوات تستهدف الدولة المصرية ببث الشائعات والأكاذيب عن الأوضاع فيها.
وأعلنت قناة مكملين الإخوانية، أن إدارة القناة قررت نقل بثها واستوديوهاتها وكل أعمالها إلى خارج تركيا، وأن القناة ستغلق مقرها بالكامل في تركيا وهتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة القادمة.
وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة للسعودية يوم الخميس الماضي، وهى الأولى له منذ 2017، واستقبله في المطار أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.
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