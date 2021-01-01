روسيا تعلن خسائر أوكرانيا منذ بداية الحرب

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روسيا تعلن خسائر أوكرانيا


كشفت روسيا، اليوم السبت، خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ66 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مرت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار، 17 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها 8 نقاط تحصين و8 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع أسلحة ومركز قيادة، و5 مواقع إطلاق نار لمنشآت مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

وأضاف البيان "ضرب سلاح الجو الروسي نقطتي تحكم و9 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".

وقالت روسيا إنه "خلال اليوم ، تم قتل أكثر من 200 قومي أوكراني متطرف وتدمير 23 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية نتيجة الضربات عالية الدقة".

وتابع الوزارة في بيانها "أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة سو-25 أوكرانية في خيرسون، وتم تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، واعتراض 12 قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" في جمهورية دونيتسك".

واختتم البيان "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 143 طائرة حربية و112 مروحية، و660 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و678 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و308 راجمة صواريخ، و1196 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2503 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".

وكانت روسيا أعلنت قصف 389 منشأة عسكرية في أوكرانيا الليلة الماضية، فيما ذكرت مصادر روسية أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرات أوكرانية في منطقة بريانسك داخل الأراضي الروسية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 18 طائرة مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن صواريخها أصابت 4 مستودعات للذخيرة والوقود.

المصدر: elbalad

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