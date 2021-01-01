تعلم كيف تفيد تقنيات Blockchain والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشركات



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

لا يمكن إنكار الحاجة المتزايدة لأمن أفضل للشركات على مستوى العالم. ومع انتقال الأعمال بعيدًا عن الاجتماعات التقليدية وجهاً لوجه، والورق والقلم في السوق الرقمية، ومشاركة المستندات عبر الإنترنت والتواصل عبر البريد الإلكتروني والإنترنت، هناك زيادة في المخاطر المحتملة والجرائم السيبرانية، ويجب أن يكون أسلوبنا في الأمان عبر الإنترنت قادرًا على الرد في الوقت الفعلي.



لذا بدأت المزيد من الشركات في الاعتماد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وأحدث سلاح في ترسانة الأمن وهي تقنية blockchain.



وفي حين أن معظم الناس على دراية بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المرتبطة به إلى حد ما فإن blockchain لا يزال مفهومًا جديدًا نسبيًا. وتُستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في صناعة الخدمات المالية، لا سيما تداول البيتكوين. وقد أصبحت تقنية blockchain أكثر شيوعًا في جميع مجالات التجارة الرقمية.

قد يعجبك أيضا...

– ما هي blockchain؟ وكيف تتناسب تقنية الذكاء الاصطناعي معها؟blockchain هي قاعدة بيانات تحتفظ بمجموعة من السجلات المحمية ضد التلاعب أو المراجعات. وبأبسط مصطلحاته: تخيل عمل نسخ متعددة من المستند، في كل مرة يتم فيها عرض المستند أو نقله أو فتحه تتم مقارنته بجميع النطاقات الأخرى لضمان عدم إدخال تغييرات أو أخطاء. كل هذا يحدث تلقائيًا دون الحاجة إلى تفاعل بشري؛ لذلك لو حاول شخص ما تغيير مستند أو الوصول إلى شيء لا ينبغي له الوصول إليه يمكن معرفة ذلك بسهولة.باختصار: blockchain هو نظام قاعدة بيانات ملحق فقط؛ ما يعني أنه خاصية لتخزين بيانات الكمبيوتر بحيث يمكن إلحاق البيانات الجديدة بالتخزين، ولكن عندما تكون البيانات الحالية غير قابلة للتغيير. ويوفر ذلك تخزينًا للبيانات غير قابل للتغيير، وتقنية ختم الوقت الآمنة، ويحمي بياناتك بشكل أفضل.لقد كانت تقنية blockchain موجودة منذ ما يزيد قليلًا على 10 سنوات، وفي ذلك الوقت تم اعتمادها على نطاق واسع عبر القطاع المالي وخارجه. إنها توفر سرعة ودقة وأمان أفضل. وقد توقعت مجلة “فوربس” استمرار النمو والتطور على مدى السنوات العشر القادمة. وفي عام 2021 كانت قيمة السوق 4.9 مليار دولار، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تنمو إلى 67.4 مليار دولار. المثير للاهتمام أن نموًا مثل هذا لم نشهده منذ طفرة “الدوت كوم” في التسعينيات.ويبدو أن تقنية blockchain موجودة لتبقى؛ حيث تتبناها الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم لتناسب احتياجاتهم في كل شيء؛ بدءًا من إدارة الرفاهية إلى سجلات التصويت وحساب الضرائب.إن أساس هذه التقنية والقوة الدافعة وراء تطورها المستمر هو بالطبع الذكاء الاصطناعي. لقد ساعدت مجالات الذكاء الاصطناعي المتطورة باستمرار، إلى جانب التعلم الآلي، في إبقاء blockchain مواكبًا للتطورات في مجال القرصنة والجرائم الإلكترونية.وتجمع هذه التقنية البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر وهي قادرة على مشاركة هذه البيانات المكتسبة مع الأنظمة الأخرى. وفي كل مرة يتم اكتشاف اختراق جديد يتعلم النظام المزيد حول كيفية الاستجابة ويمكنه قريبًا تحديد التهديدات الجديدة ومنعها من انتهاك إجراءات الحماية الخاصة به.– كيف تفيد blockchain والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأعمال؟هناك العديد من الفوائد لنقل بياناتك إلى أنظمة التخزين والنقل الرقمية، فمع أنظمة إدارة المستندات الحديثة تكون ملفاتك:أسهل للوصول / التحرير.قابلة للبحث.قابلة للنسخ الاحتياطي التلقائي.محمية ضد الوصول والتدخل غير المشروعين.يساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أتمتة الكثير من العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلًا. عندما تقوم بمسح مستند أو تحميله يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي وضع علامة على ملفاتك وحفظها وتخزينها عبر مواقع متعددة على شبكة موزعة؛ لذا عندما تريد الوصول إلى ملفك سيكون من السهل العثور عليه، ويمكنك الوصول إليه عن بُعد والتأكد من عدم إجراء أي تغييرات غير مرغوب فيها.إن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة أيضًا على فحص مستنداتك بحثًا عن معلومات حساسة، وبالتالي ضمان وضع علامة على هذا بشكل صحيح وتأمينه وعدم مشاركته دون داع. يمكن أيضًا إعداد البرنامج لاكتشاف ومنع الوصول غير المرغوب فيه إلى ملفات معينة ويساعد هذا في ضمان وصول المستخدمين المختارين فقط وتحديد أي تهديدات داخل مؤسستك أو خارجها.وبفضل التعلم الآلي يمكن أن تساعدك العديد من الأنظمة في البحث تلقائيًا في مستنداتك. كما يمكنك الفرز حسب المعلومات الأساسية وتحليل الاتجاهات والاستفادة بشكل أفضل من البيانات التي جمعتها يوميًا. ويمكن أن يساعد ذلك في نمذجة الأعمال والتنبؤ والتحليل المتعمق للعملاء، وهي النقاط التي تعتمد عليها الشركات لمساعدتها في التنبؤ بالتغييرات القادمة والاستعداد للعام المقبل.وفي حين أن تقنية blockchain قد تبدو معقدة إلا أن فوائدها مذهلة. ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع blockchain يمكن أن تساعد التقنيات الثلاث عملك في الاستجابة لتطورات السوق الرقمية.