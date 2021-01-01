بهاتف رائد ذي قدرات تصويرية فائقة تكنو تتحدى سامسونج وهواوي .. مواصفات Phantom X

أطلقت شركة تكنو Tecno، أخيرا هاتفها الذكي Phantom X، إلى الأسواق الهندية بعد مرور أشهر من الإعلان عنه لأول مرة في شهر يونيو الماضي، وما لا تعرفه عن هاتف تكنو الجديد، فهو إصدار مميز أتى بقدرات تصويرية فائقة، تجعله ينافس أفضل الهواتف الرائدة التي تقدمها سامسونج وهواوي.
سعر ومواصفات هاتف تكنو Phantom X
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف تكنو Phantom X، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.
ويعمل هاتف تكنو الرائد Phantom X، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G95، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ويتمتع الهاتف بمساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت، ويمتاز الهاتف بنظام تبريد محسن يقوم بنقل الحرارة إلى غرفة بخار، والتي تعد بالحفاظ على برودة الجهاز من 3 إلى 5 درجات مئوية.
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