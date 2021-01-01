بهاتف رائد ذي قدرات تصويرية فائقة تكنو تتحدى سامسونج وهواوي .. مواصفات Phantom X



Phantom X Phantom X

أطلقت شركة تكنو Tecno، أخيرا هاتفها الذكي Phantom X، إلى الأسواق الهندية بعد مرور أشهر من الإعلان عنه لأول مرة في شهر يونيو الماضي، وما لا تعرفه عن هاتف تكنو الجديد، فهو إصدار مميز أتى بقدرات تصويرية فائقة، تجعله ينافس أفضل الهواتف الرائدة التي تقدمها سامسونج وهواوي.

سعر ومواصفات هاتف تكنو Phantom X



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف تكنو Phantom X، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.



ويعمل هاتف تكنو الرائد Phantom X، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G95، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ويتمتع الهاتف بمساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت، ويمتاز الهاتف بنظام تبريد محسن يقوم بنقل الحرارة إلى غرفة بخار، والتي تعد بالحفاظ على برودة الجهاز من 3 إلى 5 درجات مئوية.

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ويمتاز هاتف تكنو الرائد Phantom X، بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر كبير بقياس 1 / 1.3 بوصة مع وحدات بكسل أصلية 1.2 ميكرومتر، متصلة بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة 50 مللميتر، والتي تصنفها الشركة ككاميرا بورتريه.وتصنف الكاميرا الثالثة بهاتف تكنو Phantom X، على أنها عدسة واسعة الزاوية تبلغ 120 درجة بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل، مدعومة بفلاش LED رباعي، وكما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة، تتميز العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والتي تأتي متصلة بوحدة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة 105 درجة، مع فلاش LED مزدوج.ويحتوي هاتف تكنو Phantom X، على بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، والتي تكفي عند شحنها عبر منفذ من نوع USB -C، لمدة 30 دقيقة لإعادة شحن البطارية من 0 إلى 70? ،ويعمل الهاتف الرائد بواجهة المستخدم HIOS 7.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويتوفر هاتف تكنو Phantom X، للبيع في السوق الهندي، مقابل سعر حوالي 340 دولار (أي ما يعادل 6200 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت، على تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 4 مايو المقبل.