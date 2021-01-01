تفاصيل أكبر الصفقات التقنية على الإطلاق..إيلون ماسك يشترى"تويتر"..



إيلون ماسك إيلون ماسك

قدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، عرضا لشراء شركة تويتر Twitter، يوم الخميس الموافق 14 أبريل، وبعد أيام من إعلان اهتمامه لشراء منصة التدوينات العالمية، وافق مجلس إدارة "تويتر" على رجل الأعمال المثير دايما للجدل، على عرض الاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار، أي ما يعادل 54.20 دولارًا للسهم، في يوم الأثنين الموافق 25 أبريل.



وما بين تساؤلات حول ما سيحدث للمنصة الرقمية بمجرد أن يشتريها "إيلون ماسك"، وما بين مخاوف عالمية من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلي زيادة في خطاب الكراهية بين مستخدمي تويتر، وما إذا كانت الشركة ستتبع نهجا مختلفا في التعامل مع المستخدمين المشتركين بالخدمة خلال السنوات القادمة، تدور أحداث قصة ضخمة بها الكثير من التطورات السريعة والمثيرة للجدل والتي من المرجح أن تظل كذلك خلال الأشهر المقبلة وربما لفترة أطول من ذلك.



لذلك سنقدم لك كل ما تحتاج إلي معرفته عن صفقة "إيلون ماسك" لشراء شركة تويتر والتي تعد أكبر الصفقات التقنية على الإطلاق، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني:

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1. إيلون ماسك يبيع 8.4 مليار دولار من أسهم "تسلا" لشراء تويتر:وفقاً لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد قام "إيلون ماسك" بيبيع حوالي 9.6 مليون سهم من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" Tesla، تبلغ قيمتها حوالي 8.4 مليار دولار، حيث سعى جاهدا إلى جمع التمويل للازم لمحاولة اتمام صفقة الاستحواذ على تويتر، مما أدى إلى خفض سعر سهم تسلا نحو 12 بالمئة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين بنحو 3.5 بالمئة.2. إيلون ماسك يلجأ للخطة "X" من أجل شراء تويتر:لجأ ماسك إلى خطة جديدة، من خلال إنشاء 3 شركات جديدة ضمن ولاية ديلاوير، سجلت تحت اسم "X Holdings"، كمحاولة جديدة منها لاتمام صفقة شراء منصة التغريدات العالمية "تويتر"، حيث ستندمج إحدي الشركات السثلاثة والمعروفة باسم "X Holdings II" مع تويتر كجزء من عملية الاستحواذ وستستخدم لشراء أسهمها العادية القائمة.3. إيلون ماسك يشتري موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار:وكما تم الإعلان في وقت سابق من الشهر الجاري، ففي 25 أبريل، وافق مجلس إدارة شركة تويتر على العرض المقدم من رجل الأعمل الأمريكي "إيلون ماسك" البالغ 54.20 دولارًا للسهم الواحد، أو 44 مليار دولار، للسيطرة الكاملة على الشركة، وهو كان نفس السعر الذي حدده في عرضه الأولي في 14 أبريل الماضي، وعند الانتهاء من المعاملات الورقية الخاصة بنقل ملكية الشركة، ستصبح تويتر شركة خاصة كما يخطط "ماسك".4. إيلون ماسك يعلن قرارات مثيرة للجدل بعد الاستحواذ على تويتر:أوضح إيلون ماسك من خلال بيان الإعلان عن استحواذه على شركة تويتر Twitter إنه ينوي إن يجعل الشركة خاصة، وأن يجعل المنصة ساحة لـ"حرية التعبير" والت قال عنها إن حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة فيه الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".ونظرا لأنه رجل ثري، لا تعد صفقة الاستحواذ على تويتر صفقة لكسب المال بالنسبة لـ "إيلون"، ولكنه ينظر إلى موقع التغريدات العالمي على أنه ساحة للتعبير عن الرأي ويريد فتح مصدر خوارزمية شركة الوسائط الاجتماعية لحماية حرية التعبير، ولكن حتى الشخص المتطرف في حرية التعبير مثل "ماسك" يحتاج إلى إقناع المساهمين بأن عرض الاستحواذ الذي يقدمه يصب في مصلحتهم المالية أيضا.5. إيلون ماسك يخطط لطرد الموظفين وجعل الاشتراك بنقود:أثناء التفاوض بشأن صفقة الاستحواذ على تويتر، أطلع "إيلون ماسك" المصرفيين على خطته خفض التكاليف والوظائف في شركة تويتر، كما كشف عن فكرته لجعل الاشتراك في موقع التدوين المصغر مقابل مبلغ مالي من أجل تحقيق عوائد مالية للشركة.وتشير أحدث التقارير إلى أن "إيلون ماسك" يخطط لطرد كبيرة المحامين في شركة "تويتر" فيجيا قاد، من أجل خفض الوظائف وتقليل رواتب المسؤولين التنفيذيين، حيث تقاضت المديرة القانونية خلال العام الماضي حوالي 17 مليون دولار، وهي تعد من بين المديرين التنفيذيين الذين يتقاضون أجورا عالية في تويتر، وستكون من بين الذين يفقدون وظائفهم في حال أكمل ماسك استحواذه على المنصة.6. هل ستستمر تويتر في اتمام صفقة "إيلون ماسك"؟تقترب شركة تويتر من اكمال صفقة "إيلون ماسك" لشراء منصة التغريدات العالمية، حيث سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين بشكل رسمي يوم الأثنين القادم، فهي تجرى الآن، المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، ووفقًا لتقرير "بلومبرج" ذكرت العديد من المصادر المطلعة على الأمر أن مجلس إدارة شركة "تويتر" كان يفكر في العرض الممول من "ماسك" خلال الفترة الماضية من إعلان الشركة موافقتها المبدأية على العرض المقدم من رجل الأعمال الأمريكي.وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فأن أعضاء الشركة البالغ عددهم 11 عضو، كانوا يتفاوضون مع "إيلون ماسك" حتى صباح يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ صفقة شراء تويتر عدة أشهر، وفي ذلك الوقت من المتوقع أن تكون الشركة قد أثرت في عرض ماسك، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.7. ردود فعل قوية على المستوى العالمي من شراء "ماسك" لـ تويتر:أثار استحواذ “إيلون ماسك” على تويتر ردود فعل قوية على المستوى العالمي، بسبب تأثير موقع التدوينات العالمي، كمنصة تواصل اجتماعي عملاقة على تشكيل الأجندة السياسية والاقتصادية في العالم، ومن الدول التي علقت على هذه الصفقة المملكة العربية السعودية وتركيا.ويمتلك “إيلون ماسك” تاريخا حافلا مع المملكة العربية السعودية، ففي عام 2018 ، دخل في عداء مع صندوق الثروة السيادية السعودي بشأن خططه للاستحواذ على شركة السيارات الكهربائية Tesla الخاصة به، وفيما انتقد الأمير السعودي الوليد بن طلال، أحد أكبر المساهمين في تويتر، عرض ماسك علنًا لشراء الشركة، قائلاً إن تويتر يستحق أكثر.وأشادت بعض وسائل الإعلام التركية المؤيدة للحكومة صفقة امتلاك ماسك لـ تويتر، قائلة إن ماسك لديه سياسة واضحة تجاه الحريات، وضرورة تواجد الأخبار الحقيقية وليس المفبركة على تويتر.وعلق مجلس الأمن الروسي، على صفقة شراء إيلون ماسك، لمنصة تويتر، حيث قال نائب رئيس المجلس دميتري مدفيديف، أن شراء "تويتر" لن يغير شيئا ولن تصبح شبكة التواصل الاجتماعي هذه منصة ديمقراطية وعادلة.