بقدرة شحن خارقة يشحن في 3 دقائق وان بلس تكشف عن هاتف



وان بلس وان بلس

كشفت شركة وان بلس المصنعة للهواتف الذكية الصينية، عن هاتف OnePlus 10R، إلى جانب هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite، وهو من أحدث هواتف الفئة المتوسطة التابع للشركة والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



سعر ومواصفات هاتف OnePlus 10R

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف وان بلس OnePlus 10R، ببطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 150وات وفقا لمعيار SUPERVOOC، وعبر منفذ شحن من نوع USB-C، يمكن شحن البطارية من 1 إلى 30% في غصون 3 دقائق.



ويأتي هاتف OnePlus 10R، في إصدار آخر مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، وفقا لمعيار SUPERVOOC، يمكن شحنها من 1? إلى 100? في غصون 32 دقيقة، ويحتوي كلا الإصدارين على شريحة شحن ذكية مخصصة تحمي الشحن.

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وجهزت وان بلس هاتف OnePlus 10R، بخوارزمية ذكية لصحة البطارية وتقنية شفاء، والتي تضمن أن الشحن السريع للهاتف بقدرة 150 وات، ستحتفظ بـ 80? من سعتها بعد 1600 دورة شحن، وهو ضعف معيار الصناعة البالغ 800 دورة.ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 10R، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100-Max، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحتوي هاتف OnePlus 10R، على نظام تبريد سلبي مدمج ثلاثي الأبعاد وهو الأكبر في هاتف وان بلس الذكي.ويمتاز هاتف وان بلس OnePlus 10R، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، لتوفير دقة وواقعية ممتازة للصور والفيديوهات، وكما تدعم معدل استجابة لمس 730 هرتز.ويقدم هاتف وان بلس OnePlus 10R، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منه تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر سوني من نوع IMX766، مع تركيز PDAF وعدسة ثابتة، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويعمل هاتف OnePlus 10R، بواجهة المستخدم OxygenOS 12.1، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، ووعدت شركة OnePlus بتقديم ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل و 4 سنوات من التحديثات الأمنية.ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus 10R، مقابل سعر حوالي 509 دولار (أي ما يعادل 9400 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، وسحن قياسي بقدرة 80 وات، وبينما يتوفر الطراز بقدرة شحن 150 وات مقابل سعر 574 دولار (أي ما يعادل 10600 جنيه مصري) لنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.