إعلان يوضح تفاصيل جديدة حول كاميرة هاتف iQOO Neo6 SE

كشف إعلان تشويقي عن تفاصيل جديدة حول إعدادات الكاميرة في إصدار iQOO المرتقب iQOO Neo6 SE الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.
تستعد iQOO العلامة الفرعية لشركة vivo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية iQOO Neo6 SE في حدث يعقد في 6 من مايو.
ولقد أوضحت iQOO الكثير من التفاصيل حول مواصفات Neo6 SE من خلال عدد من الإعلانات التشويقية السابقة، حيث يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4700 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.
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