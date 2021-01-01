إعلان يوضح تفاصيل جديدة حول كاميرة هاتف iQOO Neo6 SE



iQOO Neo6 SE iQOO Neo6 SE

كشف إعلان تشويقي عن تفاصيل جديدة حول إعدادات الكاميرة في إصدار iQOO المرتقب iQOO Neo6 SE الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.



تستعد iQOO العلامة الفرعية لشركة vivo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية iQOO Neo6 SE في حدث يعقد في 6 من مايو.



ولقد أوضحت iQOO الكثير من التفاصيل حول مواصفات Neo6 SE من خلال عدد من الإعلانات التشويقية السابقة، حيث يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4700 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

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بينما أوضح الإعلان التشويقي الجديد تفاصيل جديدة حول كاميرة الهاتف الذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ويأتي بميزة التثبيت البصري.ويدعم هاتف Neo6 SE رقاقة معالج Snapdragon 870، بينما تحاكي بعض مواصفات الهاتف الإصدار الرئيسي Neo6، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.