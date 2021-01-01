تكشف SNAPCHAT عن طائرة Pixy بتصميم صغير وسعر 230 دولار



طائرة Pixy طائرة Pixy

كشفت شركة Snap عن أول طائرة drone من الشركة بكاميرة مدمجة والتي تنطلق بعنوان Pixy وسعر 230 دولار.



أطلقت شركة Snap مؤخراً طائرة “Pixy” التي تتميز بتصميم قرص باللون الأصفر، وتدعم تتبع المستخدم وتسجيل الفيديو وإرسال مقاطع الفيديو إلى تطبيق Snapchat.



وترتكز Pixy على تصميم صغير وخفيف على عكس الطائرات المنافسة في الأسواق، كما أن الطائرة لا تحتاج إلى وحدة تحكم، حيث تقلع الطائرة أو تهبط على كف المستخدم، أيضاً تعمل وفقاً برمجة مسبقة عبر الجزء العلوي من الطائرة.

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كما يدعم تصميم Pixy الإستخدام السلس، أيضاً يمكن تخزين الطائرة بسلاسة في جيب المستخدم نراً للتصميم الصغير المميز لهذا الإصدار.وتتميز الطائرة بوزن 101 جرام، وتتضمن بطارية قابلة للتبديل، ويمكن للبطارية أن تقدم من 5 إلى 8 رحلات للطائرة بفترة تتراوح بين 10 إلى 20 ثانية لكل رحلة، وهي رحلة قصيرة مقارنة بطائرات drone المنافسة في الأسواق.أيضاً تأتي البطارية في الإضافية بقيمة 20 دولار، بينما تقدم Snap شاحن ببطارية مزدوجة بسعر 50 دولار، كما تضم طائرة Pixy مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بقدرة على تسجيل حتى 100 فيديو و إلتقاط ما يصل إلى 1000 صورة، مع سعة 16 جيجا بايت للتخزين.وتدعم الطائرة مزامنة الصور ومقاطع الفيديو لاسلكياً على تطبيق Snapchat في قسم “Memories”، على أن يتم تحرير الصور ومقاطع الفيديو على التطبيق وإضافة الصوتيات في التطبيق حيث لا تدعم الطائرة إلتقاط الصوتيات.كما تقدم الشركة Pixy بعدد من مؤثرات الواقع المعزز، ومن المتوقع أن تقدم الشركة مزيد من المؤثرات لاحقاً، كما تدعم الطائرة إقتصاص تلقائي للقطات وتحويلها إلى الوضع الرأسي المتوافق مع Snap.