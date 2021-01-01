ينطلق هاتف Poco M4 5G رسمياً بمعالج Dimensity 700

أعلنت شركة Poco مؤخراً عن هاتف Poco M4 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700، ومعدل تحديث 90Hz، ويبدأ من سعر 170 دولار.
يتميز هاتف Poco M4 5G بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، ومعدل تحديث 90Hz، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 3، وتأتي بنتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.
أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.
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