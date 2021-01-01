ينطلق هاتف Poco M4 5G رسمياً بمعالج Dimensity 700



Poco M4 5G Poco M4 5G

أعلنت شركة Poco مؤخراً عن هاتف Poco M4 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700، ومعدل تحديث 90Hz، ويبدأ من سعر 170 دولار.



يتميز هاتف Poco M4 5G بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، ومعدل تحديث 90Hz، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 3، وتأتي بنتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.



أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

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كما ينطلق هاتف M4 5G بنظام تشغيل Android 12 وواجهة MIUI 13، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh ويدعم تقنية الشحن بقدرة 18W والشحن العكسي 5W، ويمكن لمحول الشحن في محتوى الصندوق أن يدعم ما يصل إلى 22.5W.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويأتي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم معايير Hi-res في الصوتيات، كما يدعم معايير IP52 في مقاومة الماء والغبار.ويتوفر Poco M4 5G بعدد ثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأزرق، الأصفر إلى جانب اللون الأسود، ويتوفر في السوق الهندي في 5 من مايو بسعر يبدأ من 170 دولار.