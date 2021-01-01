تشحن سامسونج 73.3 مليون هاتف ذكي على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2022

أصدرت Canalys تقريرها الكامل عن شحنات الهواتف الذكية العالمية للربع الأول من عام 2022، وتُظهر الأرقام أن سامسونج احتلت القمة مرة أخرة.
فقد تمكنت الشركة من إدارة 73.7 مليون شحنة خلال الفترة من يناير إلى مارس وحصلت على 24? من حصة سوق الهواتف الذكية العالمية. وتم شحن ما مجموعه 311.2 مليون هاتف ذكي في الفترة التي تقل بنسبة 11? عن نفس الفترة من العام الماضي.
واحتلت شركة أبل المرتبة الثانية مع 56.5 مليون شحنة بحصة سوقية تبلغ 18?، بينما تفاخرت أيضًا بالنمو السنوي الوحيد من بين أكبر خمس شركات بنسبة 8?. وكانت شاومي (39.2 مليون شحنة) و Oppo (29 مليون شحنة) و vivo (25.1 مليون شحنة) من بين أكبر خمس الشركات الأخرى من حيث الشحنات.
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