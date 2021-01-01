تشحن سامسونج 73.3 مليون هاتف ذكي على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2022

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

أصدرت Canalys تقريرها الكامل عن شحنات الهواتف الذكية العالمية للربع الأول من عام 2022، وتُظهر الأرقام أن سامسونج احتلت القمة مرة أخرة.

فقد تمكنت الشركة من إدارة 73.7 مليون شحنة خلال الفترة من يناير إلى مارس وحصلت على 24? من حصة سوق الهواتف الذكية العالمية. وتم شحن ما مجموعه 311.2 مليون هاتف ذكي في الفترة التي تقل بنسبة 11? عن نفس الفترة من العام الماضي.

واحتلت شركة أبل المرتبة الثانية مع 56.5 مليون شحنة بحصة سوقية تبلغ 18?، بينما تفاخرت أيضًا بالنمو السنوي الوحيد من بين أكبر خمس شركات بنسبة 8?. وكانت شاومي (39.2 مليون شحنة) و Oppo (29 مليون شحنة) و vivo (25.1 مليون شحنة) من بين أكبر خمس الشركات الأخرى من حيث الشحنات.

عانى السوق الصيني من انخفاضات كبيرة خلال هذه الفترة حيث خسرت كل من شاومي و Oppo و vivo ما يزيد عن 20? من أرقام الشحن الخاصة بهم مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي. ويُعزى نقص المكونات والإغلاق التام بسبب كوفيد وارتفاع التضخم إلى ضعف الطلب.

وكانت Honor هي العلامة التجارية الوحيدة التي بدت جيدة خلال الفترة وحصلت على المركز الأول من حيث الشحنات حيث تم بيع 15 مليون وحدة.

لم يكن الوضع في إفريقيا والشرق الأوسط أفضل بكثير مع انخفاض شحنات شاومي في كلا المنطقتين بنسبة 30?. كانت أمريكا الشمالية هي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا خلال الربع الماضي من خلال مجموعة هواتف iPhone 13 من أبل وثلاثي Galaxy S22 من سامسونج.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون حدوث تحسن في سلاسل التوريد وانتعاش الطلب على الهواتف الذكية مع اقتراب النصف الثاني من العام.

المصدر: بوابه المتميز

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