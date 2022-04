تطلق شركة Nothing برنامج بيتا على متجر Google Play

شركة Nothing شركة Nothing

أعلنت شركة Nothing اليوم عن إطلاقها لبرنامج Nothing Launcher لأجهزة أندرويد على متجر Google Play. ويشبه هذا البرنامج، والموجود حاليًا في مرحلة تجريبية، إلى حد بعيد مشغل أندرويد، ويتميز بمجموعة من رموز التطبيقات الدائرية القياسية وخلفية مخصصة واحدة.



بالنسبة لأولئك الذين يحبون استخدام الويدجات، يأتي المشغل مع اثنين؛ ساعة وأداة الطقس. وكلاهما يتميز بنفس أسلوب الطباعة النقطية مثل العلامة التجارية Nothing ويمكن الحصول على كليهما بخلفية واضحة أو سوداء.



يتضمن المشغل أيضًا ميزة مثيرة للاهتمام تسمى Max Icons و Max Folders. يمكنك الضغط ضغطة مطولة على أي رمز أو مجلد تطبيق على الشاشة الرئيسية والنقر فوق الزر لتكبيره. وهذا يجعل الرمز أو المجلد ينتقل من حجم 1×1 إلى 3×3.

تقول Nothing أن المشغل سيكون متاحًا في مجموعة Galaxy S21 و S22 و Google Pixel 5 ومجموعة Google Pixel 6، مع دعم OnePlus لاحقًا.