تعرف على جمارك كيا سبورتاج 2020.. شامل جميع المصاريف المطلوبة



كيا سبورتاج 2020 كيا سبورتاج 2020

قال أسامة سامي الخبير الجمركي إن الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة كيا سبورتاج 2020 تقدر بنحو 250 ألف جنيه تقريبا للفئة الأولى.



أما الفئة التانية من نفس السيارة فتزيد في حدود 20 ألف جنيه بحسب الكماليات الموجودة بها، لافتا إلى أنه سعر الرسوم يختلف بالزيادة أو الانخفاض بنسب بسيطة حسب سعر الشحن وقت نزول السيارة.



وأوضح أن الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14?، ورسم التنمية بنسبة 3?، علما بأن السعة اللترية بها 1600 سي سي، كما أن الرسوم الجمركية ستصبح 40? من قيمة السيارة.

قد يعجبك أيضا...

وتعد السيارة النسخة المحسنة من الجيل الرابع لاسبورتاج، وتتمتع بالكثير من المزايا والكماليات مثل عدم الحاجة إلى مفتاح لدخول وتشغيل السيارة، كما أن الشنطة الخلفية للسيارة تفتح بمفتاح كهربائي، وأيضا للسيارة فتحة سقف بانوراما بالإضافة إلى ذلك تتميز بشاشة وسطية عملية وسهلة الاستخدام.وتتمتع السيارة بمساحة تخزين كبيرة، كما أن مساحاتها الزجاجية كبيرة، وهذا يجعلها مناسبة لتكون سيارة عائلية.أداء محرك السيارة ليس الأفضل ولكنه نشط كما أن استجابة فتيس السيارة سريعة.