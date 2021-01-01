كيف تتصرف مع من يلتصق بمؤخرة سيارتك ويزعجك بالكلاكس

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة صفاء العراقي أستاذ الطب النفسي، إن الصوت العالي هو أكثر ما يزعج المخ ويجعله في حالة «هيبرة» كما يقولون، مؤكدة أن من أسوأ ما تشاهده على الطرق هو قيام شخص بالالتصاق بمؤخرة السيارة التي أمامه وإطلاق الكلاكسات من أجل إفساح الطريق، مما يزيد بشدة توتر قائد السيارة الأمامية وقد يدفعه لحادث مميت.

وأضافت في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن يجب غلق الشباك للتقليل من حجم الصوت الواصل إلى الأذن، والابتعاد قد الإمكان عن المسار، وإن كانت هناك فرصة للحديث معه بشكل إيجابي عن خطورة تصرفه دون إحداث مشكلة.

وأشارت إلى أن الكلاكسات أصبحت تعطي رسالة مزدوجة وغير مفهومة على الطريق، مؤكدة ضرورة استعادة الهدوء في اسرع وقت لاستكمال الرحلة وعدم السماح للتوتر بالسيطرة على المخ.

وأوضحت أن الاحساس بالاسترخاء يأتي بشكل عام عن طريق الحواس الخمسة، فيمكن أن تسمع شيئا مريح للأعصاب، أن تطلق رائحة من الفواحة أو برفان محبب لديك، أن تتذوق شيئا تحبه.

المصدر: الاهرام أوتو

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