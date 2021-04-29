سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 30 أبريل 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1915دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 746 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 960 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1120جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1280جنيهًا.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5600 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11200 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 22400 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9010 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية:ارتفع سعر الذهب صباح يوم الجمعة، في ظل بيانات الناتج المحلي الأمريكي التي أوضحت تراجع النمو الأمريكي، بما أدى للجوء بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. بيد أن المعدن الأصفر يستعد لأسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2021، وسط توقعات لتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وينتظر السوق البيانات يوم الرابع من شهر مايو.