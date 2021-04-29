سعر الدولار اليوم السبت 30 أبريل فى البنوك والصرافة

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شهد سعر الدولار اليوم السبت 30 أبريل 2022، استقرارًا في أسعاره في معظم البنوك المصرية، عقب قفزات متتالية شهدتها أسعاره خلال الأيام الماضية، في ختام التعاملات طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في الأسواق المصرية، ليسجل 18.436 جنيه للشراء، و18.5484 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي.



ويشهد سعر الدولار اليوم تباينات كبيرة في أسعاره لدى البنوك المصرية، وسجل 18.48 جنيه.



سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم

وتقدم «المصري اليوم» تقريرًا بأسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت:

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي:ظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدولار اليوم أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 18.43 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:فيما سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء 18.55 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.45 جنيه للشراء 18.51 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصر:وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.45 جنيه للشراء 18.55 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.42 جنيه للشراء 18.52 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي:سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 18.45 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي:سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.46 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيعسعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي:سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.48 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية:سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي:سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في ميد بنك MIDBANK:سجل 18.41 جنيه للشراء 18.51 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك HSBC :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك SAIB :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك كريدي إجريكول :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك المشرق :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية IDB :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الاهلي اليوناني :سجل 18.45 جنيه للشراء 18.51 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك بلوم:سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الاول :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الكويت الوطني NBK :سجل 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيعسعر الدولار اليوم في بنك التعمير والاسكان :سجل 18.43 جنيه لشراء 18.53 جنيه للبيعسعر الدولار اليوم في شركة مصر للصرافةسجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 18.49 جنيه للشراء 18.58 جنيه للبيع.