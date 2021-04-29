«وزارة السياحة والآثار» تطلق حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري لصيف 2022



وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار



أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، حملة ترويجية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحت عنوان «أجازتك عندنا»، للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022 في مصر والأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، التي من بينها المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.



جذب المزيد من السائحين العرب

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان، إلى أن هذه الحملة تستهدف السوق العربي للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وبما تتمتع به من جاذبية وتنوع، ما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضا لتنشيط السياحة الداخلية.



وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار، للترويج أن هذه الحملة العربية تاتي استكمالا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعنوان follow the sun، التي حققت نجاحا ملحوظا ونتائج إيجابية من حيث الانتشار، ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة، وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

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الاهتمام بالسوق العربيةوأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، أن الحملة العربية الجديدة، تركز على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الأسواق المستهدفة، كما أنها تأتي بالتزامن مع مشاركة الوزارة، ممثلة في الهيئة في الملتقى العربي للسياحة والسفر (ATM 2022)، المقرر انعقاده بإمارة دبي خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو المقبل، ما يعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بالسوق العربي.