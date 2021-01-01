حديقة حيوان أميركية تعلن ولادة كنغر نادر!..بحجم ظفر بشري..

صغير كنغر شجري يطل بأنفه من جراب أمه هو الحيوان الأول من نوعه الذي يولد في حديقة حيوان برونكس منذ عام 2008، وفق ما قال مسؤولو الحديقة.
مولد الصغير، وهو من فصيلة الكنغر الشجري، "حدث مذهل تشهده حديقة برونكس للحيوان وفرصة فريدة للناس لمراقبة أحد أكثر التكيفات التطورية المذهلة للطبيعة"، حسب قول جيم بريهيني، مدير الحديقة الأميركية في بيان جديد.
الموطن الأصلي لكنغر ماتشي الشجري هو بابوا نيو غينيا وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وهو من الجرابيات ساكنة الشجر ويعيش في الغابات المطيرة الجبلية.
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