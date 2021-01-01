تسبب 4 كوارث صحية.. 7 أطعمة في الفريزر يجب التوقف فورا عن تناولها..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الغذاء هو العنصر الأساسي لاستمرار حياة الكائن الحي وضمان بقاءه على قيد الحياة، ولكن مع التطور التكنولوجي والتقدم تعددت أنواع الأطعمة وأصبح منها المجمد والطازج وغير ذلك، ولكن الوسائل التكنولوجيا قد لا تهتم بمدى صحة وسلامة الأغذية في بعض الأحيان.

أطعمة مجمدة تحتوى على البروتين والألياف
وكشف خبير التغذية، ساين سفانفيلدت، عن أن هناك بعض الأطعمة المجمدة التي يجب أن يتوقف الإنسان عن تناولها والابتعاد عنها بصفة نهائية، في حديثه لصحيفة «الصن البريطانية»، قال سفانفيلدت: «هناك الكثير من الخيارات الرائعة في الأطعمة المجمدة، التي تكون مليئة بالعناصر والألياف الغذائية، بما في ذلك خبز الحبوب الكاملة المجمدة والخضروات والفواكه».

وأضاف سفانفيلدت: «في المقابل، هناك بعض الأطعمة المجمدة التي تحتوي على نسبة منخفضة جدا من العناصر الغذائية، مقابل توفرها على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة».

أسوأ 7 أطعمة مجمدة بالنسبة لصحة الإنسان
وأشار الخبير في شؤون التغذية، إلى أن هذا النوع من الأطعمة «يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسمنة».

وأكد ساين سفانفيلدت أن أسوأ 7 أطعمة مجمدة بالنسبة لصحة الإنسان هي:

- البيتزا والمعجنات

- الأطعمة المقلية
- النقانق

- البطاطس المقلية

- الفطائر

- الوجبات الجاهزة، خاصة تلك الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم

ونصح خبير التغذية بالحرص دائما على قراءة الملصق والتحقق من العناصر الغذائية المتوفرة في الوجبة قبل شرائها، قائلا: «نصيحتي هي أنك ستحتاج إلى استبعاد هذه الوجبات المجمدة تماما من نظامك الغذائي».

المصدر: الوان

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