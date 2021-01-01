بريطانية تعرض منزلها للبيع بطليقها: بيعرف يطبخ كويس..صفقة غريبة..



بريطانية تعرض منزلها للبيع بطليقها بريطانية تعرض منزلها للبيع بطليقها

أعلنت كريستال بول من برمنجهام ألاباما، وتبلغ من العمر 43 عامًا، عن بيع منزلها بطليقها ريتشارد تشيلو، 54 عامًا، اللذان مازال صديقان، الأمر الذى أثار دهشة كل من قرأ إعلان بيع المنزل، ووضحت كريستال أنها هى وطليقها يمتلكان العديد من الشركات ولديهما ابنًا، لذلك استمروا فى صداقتهما حتى بعد الانفصال، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



بريطانية تعلن عن بيع منزلها بطليقها

وعن إدراج كريستال طليقها فى صفقة بيع المنزل، قالت إن سبب لجؤها لهذه الحيلة هو رغبتها فى أن يحصل على مكان للإقامة بعد انفصالهما، حيث قالت "لقد عانيت أنا وريتشارد من مشاكلنا، لكننا جميعًا مرتبطين الآن ونريد الأفضل لبعضنا البعض وما زلنا قريبين كعائلة، وأردنا استخدام طلاقنا للمساعدة في بيع المنزل مع الاهتمام بمصالحنا الخاصة أيضًا".



وحصلت كريستال على ترخيصها العقارى فى عام 2019 وتمتلك حاليًا ثلاثة منازل فى بنما سيتى بيتش بولاية فلوريدا واثنان تعمل على بيعهما حتى تحصل على المال.



ووصفت كريستال زوجها فى صفقة البيع، بأنه بـ"يد العون" حيث سيقوم بالطهى والتنظيف للمالكين الجدد مقابل الإقامة معهم، ووعدت بأنها سوف تقتطع نقودًا من سعر المنزل، المدرج حاليًا بسعر 699 ألف دولار (559.933.95 جنيهًا إسترلينيًا)، إذا تمكنت من إقناع المشترين بضم ريتشارد، حيث قالت: " ليس من المطلوب أن يأخذ المشتري ريتشارد ، لكن الخيار متاح لهم إذا كانوا يرغبون في دفع بعض المال من سعر العقار".

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محاولة كريستال لضمان محل إقامة لزوجها السابق، يبدو إنها قد تنتهى للفشل بسبب زعم وكلاء البيع أن شرطها مخالف للقواعد، لذلك أزال عدد منهم إعلان بيع المنزل من مواقعهم الإليكترونية.