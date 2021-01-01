شركة يابانية تقدم أغرب المشروبات الغازية.بطعم البيض والسمك..

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إذا كنت تعتقد أن المشروب الغازي بالفانيلا من المشروبات الغازية الغريبة، فمن المحتمل أن تذهلك النكهات التي طورتها إحدى الشركات اليابانية.



عندما يتعلق الأمر بنكهات المشروبات الغازية الجديدة وغير المستكشفة تمامًا، تعتبر Kimura Beverage رائدة إلى حد ما في اليابان، حيث لم تكتفى بتقديم المشروبات الغازية بالنكهات التقليدية التى تقدم مثل البرتقال والتفاح، وخرجت لما هو أبعد في إنتاجها وقدمت أغرب المشروبات الغازية بطعوم السمك والبيض ومخلل الخوخ.



وعلى مدارالسنوات السابقة، كان للشركة تاريخ في إنتاج المشروبات الغربية فأنتجت من قبل مشروب غازي بالكاري وبخبز البطيخ، وأحدث المنتجات التى قدمتها الشركة مؤخرا مشروب غازي بطعم أسماك قشر البياض المالحة والحارة، وذلك حسب ما ذكره موقع "odditycentral".

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تمتلك شركة كيمورا اليابانية للمشروبات مجموعة تضم أكثر من 100 مشروب غازي يتكون الكثير منها من نكهات غير عادية، وتتمثل استراتيجية الشركة في إنتاج أكبر عدد ممكن من النكهات، لجذب جمهور أوسع ، والنكهات الغريبة لها دورها الخاص في هذا الأمر.يقول المتحدث باسم الشركة، إن العديد من النكهات غير المعتادة يشتريها السائحون كتذكارات، وأن المشروبات أحيانًا تصل إلى المناطق التي تحظى فيها الوصفات التي تعتمد عليها بشعبية، على سبيل المثال، اختارت الشركة تسويق مشروب مينتايكو الحار في فوكوكا، حيث يحظى بيض السمك المملح والمتبل بشعبية كبيرة.تصدر شركة المشروبات الغازية الشهيرة أيضًا إلى 40 دولة مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا.