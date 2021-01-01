ينشر خبر كاذب عن الرئيس السيسي .. تطبيق نبض يتعرض للاختراق

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تعرض تطبيق نبض المتخصص في نقل الأخبار من عدد من المواقع الإلكترونية، للاختراق حيث فؤجئ مستخدمو التطبيق بوجود خبر مصدره فضائية إكسترا نيوز بوفاة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وكشف مصدر في فضائية إكسترا نيوز، أن تطبيق نبض هو الذي تعرض للاختراق وأن القناة ليست مسئولة عن هذا الخبر، وأن كافة منصات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل طبيعي وغير مسئولة عن هذا الخبر بالمرة.



وذكرت صفحة القناة على فيس بوك: اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث اخبار كاذبة عليه وتقوم الاجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

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وتعتبر هذه المرة الثانية التي ينسب فيها أخبار غير حقيقة لإكسترا نيوز، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق خبرًا يفيد بإقالة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من منصبة.اختراق تطبيق نبضوقال طارق شوقي في منشور شارك عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مثل تلك الشائعات تظهر قبل أي حدث كبير تنتظره أو تنظمه وزاراته.وفي وقت سابق اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت، رئيس مجلس إدارة شركة «لاكتو مصر» لصناعة ألبان الأطفال.السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الاجتماع تناول «متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي» ووجه الرئيس السيسي بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع «لاكتو مصر» لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار.