حقوق عين شمس تعلن تعليمات دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني (انتظام وانتساب الشعبة العربي).



وأكد الدكتور محمد صافي عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.



وأشار عميد كلية الحقوق فى جامعة عين شمس، إلى أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، كما يحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

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وكان قد استقبل الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، المعيدين الجدد خريجي دفعة 2020 من الشعب الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث هنأهم بالتعيين في كلية الحقوق بجامعة عين شمس ورحب بهم كأعضاء جدد في أسرة الكلية، وشرح لهم جانبا من العادات والتقاليد الجامعية التي يتعين عليهم الالتزام بها.كما نقل لهم تحيات الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والسادة النواب، وبين لهم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الكلية بدعم من الجامعة لتحسين أحوال أعضاء الهيئة المعاونة، وحثهم على العمل والجد والاجتهاد وحسن التعامل مع الجميع وضرورة الاعتداد بالنفس كونهم قد أصبحوا من منسوبي هذا الصرح الكبير الذي شغل وما يزال خريجوه أعلى المناصب في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.كذلك أوضح لهم عميد الكلية أهمية التواصل مع إدارة الكلية من الوكلاء متمثلة في الدكتور إيهاب يسر أنور، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي حضر جزءا من الاجتماع.