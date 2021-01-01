امتحان الصف الرابع الابتدائي 8 مايو .. وتعليم المنيا الأسئلة من بنك المعرفة



وزارة التربية والتعليم بالمنيا وزارة التربية والتعليم بالمنيا



أعلن محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم الاحد 8 مايو المقبل وتنتهي الخميس 12 مايو وتم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه.



وأضاف أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية، تبدأ الامتحانات في الفترة من 21 الى26 مايو المقبل حيث تم تجهيز 529 لجنة على مستوي المحافظة لاستقبال 113335 طالب وطالبة.



وبالنسبة للتعليم الثانوي تم الانتهاء من عمل الجداول للمواد الغير مضافة للمجموع وارسالها لجميع الإدارات، حيث تبدأ من 7 الى 10 مايو المقبل ، وتكليف الموجهين بوضع الامتحانات للمواد الأساسية.

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يشار إلى ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ناقش خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء عماد نواوه ممثلًا لمديرية الأمن، وممثل مكتب المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات النقل والشهادة الابتدائية والاعدادية "الفصل الدراسي الثاني" والتي تبدأ اعتبارا من يوم 7 الى 26 مايو القادم.