امتحان الصف الرابع الابتدائي 8 مايو .. وتعليم المنيا الأسئلة من بنك المعرفة

أعلن محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم الاحد 8 مايو المقبل وتنتهي الخميس 12 مايو وتم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه.
وأضاف أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية، تبدأ الامتحانات في الفترة من 21 الى26 مايو المقبل حيث تم تجهيز 529 لجنة على مستوي المحافظة لاستقبال 113335 طالب وطالبة.
وبالنسبة للتعليم الثانوي تم الانتهاء من عمل الجداول للمواد الغير مضافة للمجموع وارسالها لجميع الإدارات، حيث تبدأ من 7 الى 10 مايو المقبل ، وتكليف الموجهين بوضع الامتحانات للمواد الأساسية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!