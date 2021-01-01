زراعة عين شمس تعلن نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

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زراعة عين شمس


قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لبعض المستويات الدراسية، لافتا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن باقي النتائج بعد عيد الفطر.



وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس،ان تحول الرقمي في الجامعات أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطا لبناء المعرفة في المجتمع وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هي الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية.



وأكد الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة أن الجامعة خصصت منظومة إلكترونية UMS لمعرفة النتيجة تسهيلا على الطلاب، موضحا أنه سوف تحجب نتائج الطلاب الذي لم تسدد المصروفات الدراسية.



وأشار أحمد جلال لـ “صدى البلد” إلى أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع البرامج بالكلية وعلى الطلاب الدخول بالحساب الخاص على منظومة جامعة عين شمس UMS لمعرفة النتيجة.

المصدر: elbalad

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