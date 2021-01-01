زراعة عين شمس تعلن نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لبعض المستويات الدراسية، لافتا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن باقي النتائج بعد عيد الفطر.
وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس،ان تحول الرقمي في الجامعات أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطا لبناء المعرفة في المجتمع وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هي الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!