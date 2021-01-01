علاج أعراض نقص الكالسيوم بالجسم



الكالسيوم الكالسيوم



نقص الكالسيوم من المشاكل التي يجب الانتباه إليها، وذلك لأن الكالسيوم من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم، لتقوية العظام، والعضلات والأعصاب، كما أن التركيز على دعم الجسم بهذا المعدن، يحميه من هشاشة العظام.



وتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن نقص الكالسيوم في الجسم من المشاكل الصحية التي يجب الالتفات لها، لما لها من مخاطر عديدة، وهو ما يمكن اكتشافه من خلال بعض الأعراض.



أعراض نقص الكالسيوم

قد يعجبك أيضا...

وتستعرض دكتورة هدى في السطور التالية، أعراض نقص الكالسيوم في الجسم:التشنجات العضلية:ألم وتشنجات العضلات هي واحدة من أقوى علامات افتقار الجسم للكالسيوم.الخدر أو الوخز:الناس الذين يفتقرون إلى الكالسيوم في أجسامهم غالبا ما يشكون من الشعور بخدر أو وخز في الأصابع أو المناطق القريبة من الفم، فانخفاض مستوى الكالسيوم يجعل الأعصاب والعضلات هشة.الاكتئاب:نقص الكالسيوم يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة العقلية للفرد، ويرتبط انخفاض مستوى الكالسيوم بالإصابة بالاكتئاب.الشعور بالتعب:عدم كفاية الكالسيوم في الجسم يؤثر على الصحة العقلية والجسدية، فالأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم هم أكثر عرضة للشعور بالتعب.ضعف الأظافر:انخفاض مستوى الكالسيوم يؤدي إلى ضعف الأظافر، ويجعلها تصبح هشة للغاية وأكثر عرضة للتقشير والكسر.فقدان الشهية:الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم في كثير من الأحيان يشكون من الغثيان وفقدان الشهية.فقدان الذاكرة:نقص الكالسيوم في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة؛ لأنه يؤثر سلبا على سير عمل الجهاز العصبي.علاج نقص الكالسيوموتؤكد دكتورة هدى أنه يمكن علاج نقص الكالسيوم في الجسم، من خلال تناول الأطعمة التالية بانتظام، والتي تعوض الفاقد من الكالسيوم بصورة سريعة.حبوب السمسم:واحدة من أفضل المكونات لمواجهة نقص الكالسيوم هو السمسم، فقط ملعقة كبيرة من بذور السمسم تحتوي على نحو 88 ملليجرام من الكالسيوم.اللبن الحليب:الحليب هو واحد من المصادر الغنية بالكالسيوم، ويمكن تناول كوب من الحليب الدافئ يوميا، كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من السمسم المحمص للبن.على أن يتم شربه ثلاث مرات في يوم واحد تقديم أفضل النتائج.بذور الكمون:اغلي كوبا من الماء، وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من بذور الكمون، ثم اتركيه ليبرد.تناول هذا المشروب على الأقل مرتين في اليوم، سيساعد في علاج نقص الكالسيوم في الجسم.الزنجبيل:اغلي كوبا من الماء، مع إضافة 1-2 قطعة من الزنجبيل، وأبقيه جانبا لفترة من الوقت، وعند تناوله أضيفي إليه القليل من العسل، ليجعل طعمه أفضل.الزبادي:الزبادي غني بالكالسيوم، فلتتناولي كوبا من اللبن الزبادي يوميا، ليمدك بما يحتاجه جسمك من الكالسيوم في اليوم.فكوب من الزبادي يحتوي على نحو 250-300 ملليجرام من الكالسيوم.