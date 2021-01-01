غياب ثلاثي الأهلي عن مباراتي سيراميكا ووفاق سطيف

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أكد الاعلامى أحمد شوبير على غياب ثلاثى وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج عن مباراتى الفريق الأحمر القادمتين أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز ووفاق سطيف الجزائري بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.



أحمد شوبير

وقال شوبير هناك "أزمه في خط وسط الاهلي قبل لقاءى سيراميكا ووفاق سطيف اصابة السوليه قد تطول واجهاد عنيف لحمدي فتحي واليو ديانج ياترى من يكون البديل في حال عدم لحاقهم بأي من اللقاءين؟؟



ويعاني عمرو السوليه من الإصابة بشد في العضله الخلفيه تعرض لها خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء يوم الأربعاء الماضي على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز التى أنتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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موعد مباراة وفاق سطيفوحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”بشكل مبدئي موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.وتقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 7 مايو المقبل على أن تقام مباراة العودة بالجزائر يوم 14 الشهر ذاته.وكان من المقررر أن تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، في إطار مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بالقاهرة أحد أيام 6 أو 7 من شهر مايو المقبل.40 ألف مشجعوطالب الأهلي وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الأمن بالموافقة على مضاعفة الحضور الجماهيري ليصبح 40 ألف مشجع بدلا من 20 ألف خلال مباراة الذهاب الهامة بالقاهرة والتي تعد العقبة الأولى في مشواره إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.يذكر أن النادي الأهلي حصل على الموافقات الرسمية بشأن حضور 20 ألف مشجع في مباراة الفريق الأخيرة أمام الرجاء المغربي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكانت مباريات الفريق السابقة تشهد حضور 5 آلاف مشجع فقط.خمس مواجهات جمعت الأهلي مع وفاق سطيفوتقابل الأهلى مع وفاق سطيف الجزائري خمس مرات قبل ذلك حيث فاز بطل الجزائر في ثلاث مرات مقابل مرتين للأهلي.