وصفات للعناية بشعرك استعدادا للعيد



وصفات للعناية بشعرك وصفات للعناية بشعرك

كل امرأة تحاول، اليوم، الاستعداد لاستقبال العيد في اجمل وأبهى طلة، ويعد الشعر من المناطق التي كثيرا ما تعاني من مشاكلها النساء، خاصة في هذا الجو الحار، فالجميع يبحث عن أسهل وأسرع الطرق لاستعادة جمال الشعر، قبل العيد.



وتقدم خبيرة التجميل الهندية "ارميشا" في السطور التالية، أفضل وصفات طبيعية وماسكات للشعر؛ لتعيد إليه طراوته ولمعانه.



ماسك الزيوت الطبيعية

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هذا الماسك يتكون من أجود وأقوى الزيوت التي يحتاجها الشعر، والتي يجب المداومة على استخدامها بشكل مستمر.المكونات2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهندملعقة كبيرة من زيت بذور العنبزيت اللافندرزيت إكليل الجبل "روزماري"زيت المريميةوعاء زجاجيغطاء بلاستيك للرأسالطريقةامزجي زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وزيت بذور العنب في وعاء وقومي بتسخينه قليلا، ثم اضيفي ثلاث قطرات من كل من إكليل الجبل واللافندر وقطرتين من زيت المريمية.دلكي شعرك بالمزيج، وبالأخص جذور وفروة الرأس.غطي شعرك بالغطاء البلاستيك، واتركي الماسك على شعرك لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه.كرري الماسك كل أسبوع وستنعمين بشعر قوي وصحي ولامع، للأبد.التخلص من الشعر الأبيضوتؤكد خبيرة التجميل الهندية "أرميشا"، أن من الامور التي تزعج كل النساء، هو ظهور الشعر الأبيض، وتحول الشعر للون الرمادي، والذي يكون علامة على توقف الخلايا المنتجة للون في أجسامنا عن إنتاج الكمية المطلوبة من الميلانين، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل، كالوراثة أو التدخين، وكذلك الإجهاد الشديد الذي ينتج الجذور الحرة التي تحارب مادة الميلانين، فتقلل من إنتاجها.وتقدم "أرميشا" وصفة هندية قديمة للتخلص من الشعر الابيض، في اسبوع واحد فقط والتي تتكون من أوراق الكاري وزيت جوز الهند.وتوضح "أرميشا" أن أوراق الكاري تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعزز بصيلات الشعر، وتحفز نمو الشعر، كما أنها تحتوي على فيتامين ب المركب الذي يحتاجه الشعر لإنتاج الكمية المطلوبة من الميلانين، ويحتوي على اليود والزنك والصوديوم، وكلها مواد تكثف لون شعرك.المكونات المطلوبة:حفنة من أوراق الكاري200 مل من زيت جوز الهند النقيالطريقة:تؤخذ حفنة من أوراق الكاري وتشطف جيدا بالماء، وتترك في الشمس، حتى تتحول إلى اللون البني وتصبح هشة الملمس.يطحن الكاري حتى يصبح مسحوق ناعم.يتم تسخين بعض زيت جوز الهند في غلاية، ثم يتم إضافة أربع ملاعق من أوراق الكاري المجفف، ويترك الخليط على النار، حتى يصل إلى مرحلة الغليان.يترك ليبرد، ويصبح في درجة حرارة الغرفة.يتم تصفيته، ويضع في عبوة محكمة الغلق، وبذلك يكون جاهز للاستخدام.يدهن به الشعر الشايب يوميا، ويستغرق أسبوعا حتى ترى النتيجة.