تنظيف البيت وتجديد ديكوراته بأسرع وقت استعدادا للعيد



تنظيف البيت وتجديد ديكوراته تنظيف البيت وتجديد ديكوراته



معظم البيوت المصرية والعربية تستعد الآن لاستقبال عيد الفطر من خلال حملة نظافة متكاملة، تقوم فيها ستات البيوت بتنظيف وغسل مختلف أركان البيت، وتواجه الكثير من ستات البيوت مشكلة الإجهاد البدني، وكذلك ضيق الوقت، ولكن في نفس الوقت لابد للكثيرات من تنظيف البيت قبل قدوم عيد الفطر.



أسرع طريقة لتنظيف البيت



وإن لم تنتهي من تنظيف البيت، تقدم دكتورة منال عبد الرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي، خطة محكمة لأسهل وأسرع طريقة لتنظيف البيت في اللحظات الأخيرة قبل العيد.

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أولا عليكي إرسال السجاجيد للمغسلة، لتنظيفها، ثم ابدأي في غسل وتنظيف كل أبواب وشبابيك البيت.لتدخلي بعد ذلك على المطبخ، لتنظفي البوتجاز والثلاجة والسخان والشفاط.يمكنك الآن غسل السيراميك، ثم التوجه للحمام للانتهاء منه تماما دفعة واحدة.قومي بتقسيم الغرف، كلما دخلتي غرفة، عليكي أولا التخلص من الفوضى، وذلك بجمع الغسيل المتسخ، وترتيب ألعاب أطفالك، وأي أشياء مبعثرة أعيديها لمكانها.قومي الان بتلميع الأثاث والأسطح، وتغيير المفروشات بأخرى نظيفة، وأخيرا نظفي الأرضيات، وهكذا بالنسبة لبقية الغرف.ولكن احذري أن تبدأي تنظيف غرفة، ثم تنتقلي لغيرها دون أن تنتهي منها تماما.تجديد ديكورات البيتولكل ست بيت تفضل وضع بعض اللمسات الديكورية البسيطة استقبالا للعيد، تقدم خبيرة الديكور ياسمين محمود بعض الأفكار التي تساعدك في تجديد ديكورات بيتك، ليستقبل العيد بالفرحة والبهجةقائمة احتياجاتكستحتاجين بعض الأدوات لتزيين البيت، وتجديده استقبالا للعيد، وتتمثل في عدد كبير من البالونات الملونة الكبيرة، وهناك تصميمات جديدة تحمل الوجوه المبتسمة يمكنك الاستعانة بها، وكذلك شموع وشابوهات للأباجورات، ولا تنسي ملاءة جديدة لكل سرير في البيت، مع كمية من الزهور المجففة.ستقومين بتنفيذ هذه التجديدات ليلة العيد، وأول أيام العيد صباحا.ديكورات غرفة نومك المميزةابدأي بغرفة نومك، بعد تنظيفها وترتيبها، ضعي طقم الملاءات الجديدة، وانثري على السرير الورد المجفف، في شكل قلب، وضعي الشابوه الجديد للأباجورة.وأخيرا ضعي الشموع على التسريحة والكومود، مع إمكانية وضع بالونتين أو أكثر.ديكورات غرفة الأطفاليمكنك الآن الذهاب لغرفة الأطفال، وهذه عليكي ملأها قدر المستطاع بالبالونات الملونة، مع وضع طقم الملاءات الجديد.لمسات بسيطة في الصالونوبالنسبة لغرفة الصالون، فيمكنك الاكتفاء بوضع الشموع وعدد قليل من البالونات، وكذلك غرفة الجلوس.