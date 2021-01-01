لمريض الكبد فى العيد l ما هى الأطعمة الممنوعة والمسموحة



مريض الكبد مريض الكبد



ماذا يفعل مريض الكبد فى العيد؟.. وما هى الأطعمة المسموحة والممنوعة خلال؟ يجيب عن هذه الأسئلة التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" الطبى، والذى نستعرضه فى النقاط التالية:



- المقليات.



- الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.

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- الإسراف فى تناول الحلويات.- المسبكات.وأوضح التقرير أن تناول مريض الكبد للأطعمة المقلية يعرض صحته للخطر، والسبب أنها عالية الدهون وقد تتسبب فى الإصابة بالتهابات، كما أن اللحوم المصنعة أيضا تعد من الممنوعات، لأنها مرتفعة السعرات الحرارية، وتعرضك للخطر الشديد.وأضاف التقرير أن تناول مريض الكبد للسكريات والحلويات يعد من الأمور المضرة، لأنها تزيد من تعرضه للمشاكل الصحية بسبب تراكم الدهون على الكبد وتزيد من الإصابة بالكبد الدهنى.كما أوضح التقرير أن تناول مرضى الكبد للمشروبات الغازية تعرض الكبد للخطر، وأيضا تناول المخللات تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتليف الكبد، والسبب ارتفاع نسبة الصصوديوم فى الدم.تناول الأطعمة الصحية والغنية بالعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية من الأمور الجيدة لصحة وحياة مرضى الكبد، وممارسة الرياضة، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، وإذا رغب فى تناول الكحك يمكنه تناول واحدة.