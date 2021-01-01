فيديو .. روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات للمرة الأولى

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات للمرة الأولى

صورة الخبر: روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات
روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات


استخدمت روسيا غواصة في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف أوكرانيا، خلال الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

وكانت روسيا أعلنت في الماضي إطلاق صواريخ من طراز "كاليبر" من قطع حربية في البحر الأسود.

ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت، ويطلق من البوارج الحربية والغواصات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر وابلا من صواريخ "كاليبر" تنطلق من أعماق البحر وتحلق في الأفق، صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.

ولم تشكف روسيا ماهية هذه الأهداف العسكرية.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الجمعة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الروسي عن استخدام غواصات لمهاجمة أهداف أوكرانية.
ودأبت موسكو على توثيق عمليات إطلاق الصواريخ على الأهداف الأوكرانية، فيما يمكن اعتباره جزءا من الحرب النفسية بين الطرفين، فهي ترغب في تحطيم الروح المعنوية للقوات الأوكرانية.

https://twitter.com/i/status/1519977492479877120

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. روسيا تستهدف أوكرانيا بصواريخ غواصات للمرة الأولى

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27869

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager