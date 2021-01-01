تحديد موعد مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة



نهائي دوري السوبر لكرة السلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة



أعلنت لجنة المسابقات بـ الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر في منافسات الرجال، والتي تجم بين الأهلي والاتحاد السكندري.



وحددت لجنة المسابقات أن المباريات ستقام أيام (8 - 10 - 12 - 14 - 16) من شهر مايو المقبل، على أن تكون جميعها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



وأشارت لجنة المسابقات في خطابها التي أرسلته للأندية، إلى التأكيد على إمكانية تغيير موعد أي مباراة من الخمسة وفقًا لجدول البث الفضائي.

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