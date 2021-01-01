في تحدي لاحتلال الإسرائيلي .. أكثر من 160 ألف فلسطيني يحييون آخر جمعة في رمضان بالأقصى



أكثر من 160 ألف فلسطيني يحييون آخر جمعة أكثر من 160 ألف فلسطيني يحييون آخر جمعة





أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن أكثر من 160 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليهم.



وتعتبر هذه الجمعة هي الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، وصعد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين منذ بدء الشهر المبارك، وسط تحذيرات عربية ودولية، بوقف إطلاق النار.

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فلسطينيون يحييون ليلة القدر في المسجد الأقصىوفي وقت سابق، أحيا قرابة 250 ألف شخص، صلاة التراويح بالمسجد الأقصى، يوم الأربعاء الماضي في ليلة السابع والعشرين من رمضان، وتحري ليلة القدر بالمسجد الأقصى.واحتشد المسلمون بالضفة الغربية والقادمون من باقي الأراضي الفلسطينية، والأراضي المحتلة في ساحات المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، منذ منتصف النهار، وفقًا لما تداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا مكان لغير الفلسطينيين بالمسجد الأقصى.وعلى الجانب الأخر كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من تواجدها الأمني في محيط المسجد الأقصى خوفًا من نشوب اشتباكات عقب الانتهاء من الصلاة، إذ ذكر موقع القناة 12 العبرية، أن شرطة الاحتلال نشرت ما يصل إلى 3 آلاف شرطي، في محيط القدس، تحسبًا من نشوب صراع مع المصليين.وفي وقت سابق، أدان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، وأسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.