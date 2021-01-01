مفاجأة .. الـCIA ساعدت في إنقاذ الرئيس الأوكراني من عملية اغتيال



الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني



أعلنت قناة إن بي سي نيوز الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين، أشاروا إلى أن المخابرات الأمريكية- CIA، حذرت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي، من فرقة روسية تسعى لاغتياله؛ مما أدى إلى مساعدة الأوكرانيين على تحديد موقع الفرقة.



وقالت مصادر، لقناة إن بي سي، إن المخابرات الأمريكية خصصت أدوات كبيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية؛ بهدف حماية الرئيس الأوكراني؛ في إطار التعاون الوطيد بين مخابرات البلدين، من أجل تأمين زيلينيسكي، وضمان تحركاته، وأمنه في أماكن وجوده.



وكانت صحفية نيويورك بوست الأمريكية، قد أعلنت أن الرئيس الأوكراني قد نجا من أكثر من 12 محاولة اغتيال، خلال أسابيع الحرب الأولى.

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بايدن يدين الغزو الروسي على أوكرانياويَظْهَر الدعم القوي الذي تمنحه أمريكا لأوكرانيا ورئيسها، من قبل بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، فقد أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعهد بفرض عقوبات جديدة قاسية على موسكو؛ ردا على ذلك.وقال بايدن، في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اختار حربا مع سبق الإصرار، ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية.يذكر أن روسيا، أطلقت- في 24 فبراير الماضي- عملية عسكرية، وصفتها بالمحدودة، في مناطق شرق أوكرانيا، إلا أنها سرعان ما توسعت شمالا وجنوبا، بل وصلت إلى محيط العاصمة الأوكرانية كييف؛ ما استدعى توترًا غير مسبوق في أوروبا، وامتعاضا دوليا واسعًا، وفرضت العديد من الدول الغربية حِزمة عقوبات واسعة على موسكو؛ شملت: مصارف وشركات عدة، فضلًا عن سياسيين ونواب وأثرياء روس، حتى أنها طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف.