تحديد ملعب الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في دوري ابطال إفريقيا



الأهلي ووفاق سطيف الجزائري الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

تحدد ملعب الأهلي we السلام لاحتضان مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، المقرر لها يوم 7 مايو المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.



مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري





وعلم القاهرة 24 أن الأهلي طلب حضور السعة الكاملة لملعب المباراة خلال اتصالاته مع الجهات المعنية.

قد يعجبك أيضا...

وصعد الأهلي إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي، في حين تأهل وفاق سطيف الجزائري علي حساب الترجي التونسي.ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدًا السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة حيث يدخل الفريق معسكر مغلق اليوم حتي موعد المباراة.تصريحات بيتسو موسيمانيوفي ذات السياق، حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ،مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.وتحدث موسيماني وعبدالحفيظ خلال الاجتماع مع اللاعبين عن سلبيات مباراة طلائع الجيش أمس، والتأكيد على ضرورة التركيز في الفترة القادمة في منافسات الفريق محليًا وإفريقيًا.وواصل الأهلي تدريباته عصر امس على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.وكان الأهلي قد تعادل أمس الأول سلبيًا أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام.