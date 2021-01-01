مفتي الجمهورية السابق : معنى العذاب المهين المذكور في القرآن الكريم

بين الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كيف أن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لديه عذاب مهين.
وقال جمعة، خلال تقديم برنامجه "القرآن العظيم"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إِنَّ الله عز وجل يقول: "الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ? وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ? وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
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