مفتي الجمهورية السابق : معنى العذاب المهين المذكور في القرآن الكريم



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



بين الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كيف أن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لديه عذاب مهين.



وقال جمعة، خلال تقديم برنامجه "القرآن العظيم"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إِنَّ الله عز وجل يقول: "الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ? وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ? وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ".





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وأضاف أن هناك أمورا في هذا الشأن وهى أن كلمة عذاب اختارها الله سبحانه وتعالى لما لها في اللغة من عمق وعذوبة، وكأن العذاب سيتحول يوم القيامة إلى عذوبة فتتخلله الرحمة.وأكد أن الرحمن الرحيم حتى وهو يعاقب ويقيم العذاب على من خالفه في الدنيا تتخلله الرحمة، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يصف العذاب بصفات مختلفة من عظيم ومهين، لأنه لو ترك كلمة عذاب وحدها لاستهان بها العربي المشرك الذي سمع القرآن وهو يتلي.وأكد أنه لذلك دائمًا نجد كلمة عذاب دائمًا موصوفة، موضحا أن هذا العذاب يبقى أحقابًا وأزمانًا متطاولة وهو في النهاية إلى فناء من رحمة الله بعباده.