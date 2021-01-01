نصائح غذائية لمواجهة مشاكل المعدة في عيد الفطر



مشاكل المعدة مشاكل المعدة



قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، أن المعدة والجهاز الهضمى يحتاجان لفترة تهيئة قبل العودة للعادات الغذائية القديمة التى كان يتبعها الأشخاص قبل شهر رمضان الكريم.



وأضاف “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أنه خلال شهر رمضان يتم برمجة المعدة على نظام غذائي يومي فى مواعيد ثابتة ونوعية أطعمة معينة والانقطاع عن الطعام والشراب خلال ساعات معينة والتغير المفاجئ في كل هذه الأشياء دفعة واحدة يتسبب فى مشاكل عديدة فى الجسم لذا لا بد أن نجعل مواعيد الوجبات اليومية قريبة من نظام رمضان ونوعية الطعام مشابهة لها.



وأشار "سعيد " إلى أن هناك قائمة من المعايير التى يجب الالتزام بها بعد شهر رمضان للحفاظ على الصحة، وهى:

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عدم تناول أى نوع من الطعام بكميات كبيرة لأنها ترهق المعدة والجهاز الهضمي.تحديد كمية البسكويت والكحك وجميع أنواع المخبوزات التى يتم تناولها يوميا وعدم تركها مفتوحة لرغبة الفرد.الابتعاد عن تبليع الطعام بالشاي والمشروبات الغازية.في إفطار أول أيام العيد يجب أن تكون الفاكهة أول شئ يدخل المعدة وبكمية بسيطة ثم الانتظار بعض الوقت وتناول وجبة إفطار خفيفة.أفضل أنواع الفاكهة التى يتم تناولها يوميا قبل الإفطار هي التمر.الابتعاد نهائيا عن الأنظمة الغذائية التى تنقص الوزن بشكل سريععدم الاكثار من الأطعمة السريعة والدسمة وعدم تناولها يوميا لأنها تشكل عبئا كبيرا على المعدة والشرايين والقلب.الحرص على تناول الخضار الطازج والفاكهة يوميا بين الوجبات .الابتعاد عن الإسراف فى تناول نوع واحد من الطعام حتى وإن كان طيبا.تناول الأطعمة والمشروبات التى تحسن الهضم وتطرد السموم من الجسم مثل البابونج والكمون والحلبة.عدم الإكثار من الأطعمة المملحة والتى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح والصوديومالابتعاد عن تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والفاكهة عقب تناول الطعام مباشرة.