المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إلغاء الصف السادس الابتدائي



المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الصف السادس الإبتدائي بدءاً من دفعة الصف الرابع الابتدائي هذا العام 2021/2022.



وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، تم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي في المهام الأدائية من يوم الإثنين الما 2022، وحتى الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كل في تخصصه)، ويتم تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس، بل يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، ويعد التقييم في المهام الأدائية داخل المدرسة جزءاً من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وقدرتهم على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

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