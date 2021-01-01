تبني فريقًا للحفاظ على اللعبة

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عندما تبدأ خدمة PlayStation Plus الموسعة من Sony في الظهور الشهر المقبل، سيتم طيها في PlayStation Now، الذي يوفر الوصول إلى مئات الألعاب من الأجيال الأقدم من أجهزة الألعاب. الآن، يبدو أن الشركة أصبحت أكثر جدية بشأن الحفاظ على اللعبة.



وفقًا لمشاركات Twitter و LinkedIn التي رصدتها Video Games Chronicle، عينت Sony مهندسًا واحدًا على الأقل (Garrett Fredley، مهندس بناء سابق لمطور الأجهزة المحمولة Kabam) للعمل في فريق جديد للحفظ.





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كتب فريدلي: "اليوم هو أول يوم لي كمهندس بناء أول في PlayStation، حيث أعمل كأحد الموظفين الأوائل لفريق Preservation الذي تم إنشاؤه حديثًا! كان الحفاظ على اللعبة هو شغفي المهني الأول، لذلك أنا سعيد لأنني سأعود إلى هؤلاء الجذور، دعنا نذهب ونضمن عدم نسيان تاريخ صناعتنا".ليس من الواضح تمامًا ما الذي سيعمل عليه فريق الحفظ أو ما هي أهداف Sony من أجله. لم تقم شركة Sony دائمًا بعمل سريع في الحفاظ على الألعاب. عملت العديدمن ألعاب PS1 على PS2 ويمكن لنماذج PS3 الأصلية تشغيل العديد من ألعاب PS1 و PS2، لكنك لم تتمكن من تشغيل أقراص من الأجيال الأقدم على PS4. ومع ذلك، يدعم PS5 جميع عناوين PS4 باستثناء عدد قليل منها.أغلقت الشركة واجهة متجر PSP الرقمي الصيف الماضي، على الرغم من أنها تراجعت عن خطة لإغلاق متاجر PS3 و Vita بعد رد فعل عنيف. ليس هناك ما يضمن إضافة كل PS3 و PSP الحصري إلى خدمة PS Plus الجديدة، والتي لن تتضمن عناوين Vita، لذلك ستضيع بعض الألعاب في رمال الزمن.في مقابلة عام 2017، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة سوني Interactive Entertainment، جيم رايا ، عن رؤية عناوين Gran Turismo على PS1 و PS2 و PS3 و PS4 في حدث ما، وقال شيئًا ما زال يقاومهمنذ ذلك الحين: "لقد بدت ألعاب PS1 و PS2 قديمة، مثل لماذا يلعب أي شخص هذا؟ " أوضح Ryan العام الماضي أنه كان يحاول توضيح مدى جودة ظهور الإدخالات الأكثر حداثة في السلسلة وأنه لا ينوي عدم احترام تاريخ PlayStation. ومع ذلك، اعتبر الكثيرون أن تعليقه الأولي يعني أن Sony لا تهتم بالألعاب القديمة.من الجيد أن ترى سوني تركز بشكل أكبر على الحفاظ على اللعبة. قادت المشاريع غير الربحية والمشروعات التي يقودها المعجبون الزمام على هذه الجبهة. يتمتع لاعبي ألعاب الكمبيوتر الشخصي، بالطبع، بإمكانية الوصول إلى العناوين التي يعود تاريخها إلى عدة عقود .تدرك Microsoft أن الأشخاص ما زالوا يرغبون في لعب الألعاب القديمة على الأنظمة الأساسية الحديثة وقد ركزت بشكل أكبر على التوافق مع الإصدارات السابقة في السنوات الأخيرة. يمكن لـ Xbox Series X / S تشغيل الألعاب من أماكن بعيدة مثل Xbox الأصلي.ومع ذلك، مثل Sony، لم تكن Nintendo رائعة تمامًا في الحفاظ على اللعبة. ستغلق متاجر 3DS و Wii U العام المقبل، ومن المحتمل ألا تنقل كل لعبة من وحدات التحكم هذه إلى Nintendo Switch. لن تتمكن الأجيال المقبلة من اللاعبين من الوصول إلى العديد من هذه الألعاب.