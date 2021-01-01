تعد Apple بإصلاحات مجانية لطرازات Watch Series 6

لا تقلق إذا أصبحت شاشة Apple Watch فارغة فجأة - فقد لا تضطر إلى الدفع لإصلاحها. لاحظ 9to5Mac و The Verge أن Apple أطلقت برنامج خدمة يقدم إصلاحات مجانية لموديلات Watch Series 6 التي تصبح شاشتها بيضاء بشكل دائم. إذا كنت تمتلك ساعة مقاس 40 مم تم تصنيعها بين أبريل وسبتمبر من عام 2021،
فستقوم Apple أو متجر معتمد بإصلاح الجهاز بغض النظر عن حالة الضمان الخاصة به.
يغطي البرنامج طرز Apple Watch Series 6 المتأثرة لمدة عامين بعد مبيعات التجزئة الأولى، والتي بدأت في سبتمبر 2020. يمكنك إدخال الرقم التسلسلي لمعصمك على موقع البرنامج لتحديد ما إذا
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