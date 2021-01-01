بسعر منافس وان بلس تطلق هاتف Nord CE 2 Lite 5G..



Nord CE 2 Lite 5G Nord CE 2 Lite 5G

أطلقت شركة وان بلس المصنعة للهواتف الذكية الصينية، هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite، وهو من أحدث هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يقدم الهاتف أداء عالي ومتميز بفضل إمكانياته القوية التي تجعله من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تستهدف المستخدمين من الشباب.



سعر ومواصفات هاتف Nord CE 2 Lite 5G



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويمقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

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ويمتاز هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، لتوفير دقة وواقعية ممتازة للصور والفيديوهات.ويتمتع هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، بمجموعه 4 كاميرات، الإعداد الخلفي المعاد تصميمه يشبه جزيرة كاميرا الموجودة بهاتف ريلمي Realme 9 Pro+، والتي كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدستين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل للتصوير السيلفي كما تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويحزم هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وفقا لمعيار SUPERVOOCويتوفر هاتف وان بلس Nord CE 2 Lite 5G، مقابل سعر حوالي 261 دولار (أي ما يعادل 4800 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.