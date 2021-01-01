تكشف هواوي عن تابلت "MatePad SE" منخفض التكلفة

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صورة الخبر: MatePad SE
MatePad SE

كشفت شركة هواوي Huawei، عن جهاز لوحي جديد بميزانية محدودة تطلق عليه اسم MatePad SE، والذي يأتي مزودا بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 2.0، ويتميز بشاشة كبيرة بقياس 10.1 بوصة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت هواوي التابلت الجديد MatePad SE، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 10.1 بوصة، وبدقة 1920 × 1200 بكسل، وبنسبة شاشة إلى جسم الهاتف 80%.

سعر ومواصفات تابلت هواوي MatePad SE
ويأتي تابلت MatePad SE، مدعوما بمعالج هواوي Kirin 710A، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل إلى 256 جيجابايت بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع Nano Memory.

ويحزم تابلت هواوي الجديد MatePad SE، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الحاسب اللوحي بواسطة نظام التشغيل المنافس لأندرويد "HarmonyOS 2".

ويحتوي تابلت هواوي الجديد MatePad SE، على كاميرتين، الأولى كاميرا رئيسية مثبتة على خلفية الجهاز تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى سيلفي بدقة 2 ميجابكسل.

وأصدرت هواوي نسختين من تابلت MatePad SE، باللون الأزرق فقط، بما في ذلك واحد يدعم الاتصال بشبكات الـ ”Wi-Fi“ فقط بسعر 226 دولار (أي ما يعادل 4100 جنيه مصري) وبسعة 4 + 128 جيجابايت، وآخر يدعم شبكات الجيل الرابع ”4G“ بسعر 257 دولار (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري).

المصدر: صدى البلد

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