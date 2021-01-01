تكشف هواوي عن تابلت "MatePad SE" منخفض التكلفة

كشفت شركة هواوي Huawei، عن جهاز لوحي جديد بميزانية محدودة تطلق عليه اسم MatePad SE، والذي يأتي مزودا بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 2.0، ويتميز بشاشة كبيرة بقياس 10.1 بوصة.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت هواوي التابلت الجديد MatePad SE، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 10.1 بوصة، وبدقة 1920 × 1200 بكسل، وبنسبة شاشة إلى جسم الهاتف 80%.
سعر ومواصفات تابلت هواوي MatePad SE
ويأتي تابلت MatePad SE، مدعوما بمعالج هواوي Kirin 710A، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل إلى 256 جيجابايت بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع Nano Memory.
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