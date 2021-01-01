تعلن هواوي رسمياً عن ساعة GT 3 Pro وسوارة Band 7



ساعة GT 3 Pro ساعة GT 3 Pro

أعلنت هواوي رسمياً عن Watch GT 3 Pro التي تنطلق بميزة تخطيط القلب ECG، ودعم تعقب المستخدم في رياضة الغطس الحر، كما أطلقت هواوي سوارة Band 7 الذكية.



ساعة Huawei Watch GT 3 Pro



تتميز ساعة GT 3 Pro الذكية باثنان من الأحجام 46 مع تصميم من التيتانيوم وحجم شاشة 1.43 إنش و43مم بتصميم من السيراميك بحجم شاشة 1.32 إنش في شاشة AMOLED.

قد يعجبك أيضا...

ويأتي الإصدار المميز بالحجم الأكبر بقدرة بطارية تستمر حتى 14 يوم مع الإستخدام العادي، أو 8 أيام مع الإستخدام المكثف، بينما يدعم الإصدار الأصغر عمر شحن يصل إلى 7 أيام أو 4 أيام من الإستخدام المكثف، مع تقنية الشحن السريع.كما تؤكد هواوي على أن الساعة الذكية تدعم الغطس الحر في عمق 30 متر، كما تأتي بمميزات تدعم المستخدم في التدريبات.وتتميز ساعة GT 3 Pro بدعم تعقب نشاط المستخدم في رياضة الجولف، مع إمكانية تحميل أكثر من 300 من ملاعب الغولف.كما تدعم الساعة الذكية بشكل عام أكثر من 100 نمط رياضي، والتي تتضمن 18 من الأنماط الرياضية الإحترافية.وتضم الساعة الذكية مستشعر ECG الذي يقدم معلومات أكثر دقة عن حالة القلب، كما تدعم الساعة الذكية قياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، وقياس نسبة توتر المستخدم.أيضاً تنطلق الساعة الذكية بنظام تشغيل HarmonyOS، وتدعم تقنية NFC، ونظام الدفع، وتأتي Huawei Watch GT 3 Pro في الإصدار المميز بحجم 46مم بسعر 380 دولار، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 43مم بسعر 455 دولار.سوارة Huawei Band 7تقدم هواوي سوارة Huawei Band 7 الذكية بالكثير من المميزات مقابل سعر 40 دولار، حيث تأتي السوارة الذكية بسماكة 9.99مم فقط، ووزن 16 جرام، لذا تتميز بتصميم نحيف ووزن خفيف أيضاً.وتضم السوارة بطارية تستمر بعمر شحن حتى 14 يوم، كما تأتي بميزة Always On، وميزة تدعم المستخدم بإلقاء نظرة سريعة على المعلومات في السوارة.كما تأتي Band 7 بشاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش، ودقة عرض 194 في 368 بيكسل، وتتوفر بألوان الأسود، والأخضر، والأحمر إلى جانب اللون الوردي.وتدعم السوارة مراقبة ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وحالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم مقاومة الماء 5 ATM، وتدعم 96 نمط رياضي.