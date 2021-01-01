تكشف وان بلس عن هواتف OnePlus 10R و Nord CE 2 Lite 5G



OnePlus 10R OnePlus 10R

أعلنت شركة وان بلس رسمياً اليوم عن هواتف OnePlus 10R وهو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف و Nord CE 2 Lite 5G.



هاتف OnePlus 10R



يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 1080 في 2412 بيكسل، كما يتميز الهاتف بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz، كما يدعم الهاتف معدل 60Hz، و90Hz وفقاً للمحتوى، أيضاً يدعم معدل لمس 730Hz.

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كما ينطلق OnePlus 10R بتقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 150W، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع منفذ USB-C.ويأتي 10R بنموذج يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يأتي كلا النموذجين بشريحة شحن ذكية مخصصة، أيضاً تدعم وان بلس الهاتف بخوارزمية ذكية لعمر أطول للبطارية.أيضاً يأتي OnePlus 10R برقاقة معالج Dimensity 8100-Max المطورة خصيصاً لشركة وان بلس، والتي تتضمن أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.85GHz.ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، ويدعم الهاتف نظام تبريد 3D.كما يضم OnePlus 10R بمستشعر Sony IMX766 رئيسي بدق 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة fixed-focus، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وينطلق OnePlus 10R بنظام تشغيل Android 12، مع واجهة OxygenOS 12.1.هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite 5Gيتميز Nord CE 2 Lite 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.58 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المسشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.