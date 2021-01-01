الكشف عن سماعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية بسعر 37 دولار

آخر الأخبارعلم وتقنية › الكشف عن سماعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية بسعر 37 دولار

صورة الخبر: OnePlus Nord Buds
OnePlus Nord Buds

أعلنت وان بلس اليوم عن سماعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية التي تدعم معايير IP55، وعمر شحن 30 ساعة، كما تأتي بسعر37 دولار.

تتميز ساعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية بمحرك 12.4 مم، وتدعم تقنية Dolby Atmos، ويمكن للمستخدم ضبط إعدادات EQ للسماعة من خلال تطبيق الهاتف.

وتقدم السماعة منفصلة عمر شحن يصل إلى 7 ساعات من تشغيل الموسيقى، بينما يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 30 ساعة، كما تدعم السماعة الشحن السريع، حيث تقدم 10 دقائق عمر شحن يصل إلى 5 ساعات.

كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، وتأتي بنمط للألعاب”Pro Gamer”، والذي يدعم زمن إنتقال سريع 94 مللي ثانية، وتدعم السماعة تشفير SBC و AAC.

أيضاً تقدم وان بلس سماعة Nord Buds بميزة الإقتران السريع لهواتف وان بلس وأي من هواتف الأندوريد، وتضم السماعة اثنان من الميكروفونات لخفض الضوضاء في المكالمات الصوتية.

وتنطلق السماعة اللاسلكية باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود، ويصل وزن كل سماعة إلى 4.82 جرام، وتضم بطارية 41 mAh، وتدعم السماعة معايير IP55 في مقاومة الماء والغبار، ويمكن شحن الحافظة عبر منفذ USB C، مع بطارية بقدرة 480 mAh في الحافظة.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكشف عن سماعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية بسعر 37 دولار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86993

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager