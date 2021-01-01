الكشف عن سماعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية بسعر 37 دولار

أعلنت وان بلس اليوم عن سماعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية التي تدعم معايير IP55، وعمر شحن 30 ساعة، كما تأتي بسعر37 دولار.
تتميز ساعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية بمحرك 12.4 مم، وتدعم تقنية Dolby Atmos، ويمكن للمستخدم ضبط إعدادات EQ للسماعة من خلال تطبيق الهاتف.
وتقدم السماعة منفصلة عمر شحن يصل إلى 7 ساعات من تشغيل الموسيقى، بينما يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 30 ساعة، كما تدعم السماعة الشحن السريع، حيث تقدم 10 دقائق عمر شحن يصل إلى 5 ساعات.
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