الكشف عن سماعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية بسعر 37 دولار



OnePlus Nord Buds OnePlus Nord Buds

أعلنت وان بلس اليوم عن سماعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية التي تدعم معايير IP55، وعمر شحن 30 ساعة، كما تأتي بسعر37 دولار.



تتميز ساعة OnePlus Nord Buds اللاسلكية بمحرك 12.4 مم، وتدعم تقنية Dolby Atmos، ويمكن للمستخدم ضبط إعدادات EQ للسماعة من خلال تطبيق الهاتف.



وتقدم السماعة منفصلة عمر شحن يصل إلى 7 ساعات من تشغيل الموسيقى، بينما يصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 30 ساعة، كما تدعم السماعة الشحن السريع، حيث تقدم 10 دقائق عمر شحن يصل إلى 5 ساعات.

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كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، وتأتي بنمط للألعاب”Pro Gamer”، والذي يدعم زمن إنتقال سريع 94 مللي ثانية، وتدعم السماعة تشفير SBC و AAC.أيضاً تقدم وان بلس سماعة Nord Buds بميزة الإقتران السريع لهواتف وان بلس وأي من هواتف الأندوريد، وتضم السماعة اثنان من الميكروفونات لخفض الضوضاء في المكالمات الصوتية.وتنطلق السماعة اللاسلكية باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود، ويصل وزن كل سماعة إلى 4.82 جرام، وتضم بطارية 41 mAh، وتدعم السماعة معايير IP55 في مقاومة الماء والغبار، ويمكن شحن الحافظة عبر منفذ USB C، مع بطارية بقدرة 480 mAh في الحافظة.