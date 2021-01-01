تأجيل إطلاق قمر "غلوناس – كا 2" الصناعي الروسي من الجيل الجديد إلى سبتمبر المقبل

آخر الأخبارعلم وتقنية › تأجيل إطلاق قمر "غلوناس – كا 2" الصناعي الروسي من الجيل الجديد إلى سبتمبر المقبل

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطلق القمر الصناعي "غلوناس – كا 2" للملاحة الفضائية الروسية من جيل جديد الخريف المقبل.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في القطاع الفضائي الروسي، وقال إن القمر الصناعي المذكور سيطلق في سبتمبر المقبل.

يذكر أن المصدر نفسه كان قد أفاد في وقت سابق بأن أول قمر صناعي تابع لمنظومة "غلوناس" من جيل جديد يمكن أن يطلق في الربع الثاني للعام الجاري. وقبل ذلك نشرت القناة التابعة لشركة " ريشيتنيوف" لأنظمة الأقمار الصناعية على "يوتيوب" تقريرا أشار إلى أن القمر الصناعي "غلوناس – كا 2" يخطط لإطلاقه في مايو المقبل.

جدير بالذكر أن " غلوناس – كا 2" هو الجيل الجديد لأقمار "غلوناس". وقد أعلن في سبتمبر الماضي كبير مصممي منظومة "غلوناس"، سيرغي كاروتين في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن أقمار "غلوناس" الجديدة ستضمن دقة تحديد الموقع بمقدار ما لا يقل 20 سنتيمترا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تأجيل إطلاق قمر "غلوناس – كا 2" الصناعي الروسي من الجيل الجديد إلى سبتمبر المقبل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27132

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager