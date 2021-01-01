بسعر 1500 دولار هواوي تعلن رسمياً عن هاتفها القابل للطي Mate Xs 2 بمعالج SD888



Mate Xs 2 Mate Xs 2

أعلنت هواوي اليوم في الصين عن هاتف جديد قابل للطي وهو Mate Xs 2.



هاتف Mate Xs 2 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة بدقة 2480x1176 وعندما تقوم بفرد الهاتف ستحصل على شاشة OLED بقياس 7.8 بوصة بدقة 2480x2200 ومعدل تحديث 120Hz.



هواوي قامت بإستخدام مفصلات جديدة وطبقات حماية جديدة على الشاشة لكي تحسن من متانة المفصلات والشاشة وتزيد من عمرهم الإفتراضي ولا يتواجد أي أثار للمفصلات عند فرد الهاتف.

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يأتي هاتف Mate Xs 2 بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية واسعة الزاوية بدقة 13 ميجا بيكسل والثالثة للتقريب البصري 2x بدقة 8 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل.الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 888 مع دعم إتصالات الجيل الرابع فقط ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 256 جيجا بايت وبطارية بقوة 4,880 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 66 وات ويعمل بنظام HarmonyOS 2.سيتوفر الهاتف للبيع في الصين يوم 6 مايو بسعر يبدأ من 1,512 دولار.