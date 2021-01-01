بسعر 1500 دولار هواوي تعلن رسمياً عن هاتفها القابل للطي Mate Xs 2 بمعالج SD888

أعلنت هواوي اليوم في الصين عن هاتف جديد قابل للطي وهو Mate Xs 2.
هاتف Mate Xs 2 يأتي بشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة بدقة 2480x1176 وعندما تقوم بفرد الهاتف ستحصل على شاشة OLED بقياس 7.8 بوصة بدقة 2480x2200 ومعدل تحديث 120Hz.
هواوي قامت بإستخدام مفصلات جديدة وطبقات حماية جديدة على الشاشة لكي تحسن من متانة المفصلات والشاشة وتزيد من عمرهم الإفتراضي ولا يتواجد أي أثار للمفصلات عند فرد الهاتف.
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